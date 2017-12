S-88-Ausbau wird nicht alle Engstellen beseitigen 2019 könnten die Bagger auf der Seußlitzer Straße anrollen – aber nur, wenn auch die Anwohner mitspielen.

Die Kurve in Merschwitz ist schon jetzt eng – und wird es wohl auch bleiben. Durch den geplanten Fußweg soll die Situation für die Anwohner trotzdem verbessert werden. © Sebastian Schultz

Merschwitz. Die S 88 ist in einem schlechten Zustand, beschweren sich die Merschwitzer schon seit Jahren und kritisieren vor allem auch die Situation für Fußgänger. Einen durchgängigen Fußweg gibt es in dem Dorf an der Elbe nämlich nicht. Noch nicht. Denn das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) plant, die Staatsstraße ab 2019 zwischen dem Ortseingang aus Richtung Diesbar-Seußlitz bis zum Abzweig Ringstraße auszubauen.

Die Erneuerung der knapp 1,9 Kilometer langen Strecke wird voraussichtlich rund 2,3 Millionen Euro für den Freistaat und 500 000 Euro für die Gemeinde Nünchritz kosten sowie etwa zwei Jahre dauern, sagte Lasuv-Sprecherin Nicole Wernicke auf Anfrage der Sächsischen Zeitung. Derzeit würde das Amt bereits die Unterlagen für die notwendigen Grundstückskäufe entlang der Staatsstraße vorbereiten, die Gespräche mit den Eigentümern beginnen voraussichtlich im ersten Quartal 2018.

Die Eingriffe in die Grundstücke – von einigen Ausnahmen abgesehen – sind aber relativ gering, so Nicole Wernicke. Denn Ziel sei es laut Lasuv, vor allem den vorhandenen Straßenraum zu nutzen und die Inanspruchnahme von privaten Flächen auf ein Minimum zu beschränken. Der Ausbau erfolge deshalb zwar grundsätzlich mit einer Fahrbahnbreite von sechs Metern. Im Bereich der schon jetzt bestehenden Engstellen – zum Beispiel in der Kurve mit den Abzweigen zur Klauchengasse und Luisenstraße – werde die Fahrbahnbreite aber weitaus geringer ausfallen und mindestens 4,75 Meter betragen. Damit solle zumindest der „überwiegende Begegnungsfall“ zwischen zwei entgegenkommenden Pkws gewährleistet werden. – Dafür werde es künftig auch an den Engstellen einen mindestens 1,50 Meter breiten Fußweg geben. Vom Ortseingang aus Richtung Diesbar-Seußlitz wird der bis zum Abzweig Klauchengasse zunächst auf der östlichen Straßenseite gebaut. Ab dem Vereinsheim des TSV Merschwitz führt dann ein zwei Meter breiter Gehweg weiter bis zum Sportplatz auf der westlichen Straßenseite. Von dort geht es mit dem Fußweg wiederum auf der anderen Straßenseite weiter bis zur Bushaltestelle an der Dorfstraße nach Goltzscha. Im Wartebereich wird der Gehweg laut Nicole Wernicke sogar auf drei Meter verbreitert. Darüber hinaus führe der Gehweg an der Seußlitzer Straße weiter bis zum Ende der Wohnbebauung am Abzweig zur Ringstraße.

Im Zuge der Bauarbeiten sollen zudem auch die Bushaltestellen „Merschwitz, Schulstraße“ und „Merschwitz, Abzweig Goltzscha“ mit speziellen Borden behindertengerecht ausgebaut und auch die Brücke über den Goltzschabach erneuert werden. Der kleine Bach kreuzt die S 88 kurz hinter dem Ortseingang aus Richtung Diesbar-Seußlitz und soll in diesem Bereich fünf neue Stützwände erhalten.

Wann genau es mit dem Bau losgehen wird, ist allerdings noch nicht klar. Dazu müssen erst noch die Ausführungsplanungen beendet sowie die notwendigen Genehmigungen eingeholt werden. Sind die Betroffenen – vor allem die Eigentümer der benötigten Flächen – mit den Plänen einverstanden, könnte laut Lasuv ein langwieriges Planfeststellungsverfahren umgangen werden. Und nur dann sei auch ein Baubeginn im Jahr 2019 realistisch.

