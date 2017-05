S-177-Asphalt als Landtags-Thema Die Grünen wollen wissen, warum in Radeberg schon die Straßendecke erneuert werden muss.

Während hinterm Radeberger Krankenhaus Richtung Leppersdorf der Neubau der S-177-Strecke beginnt, muss im Bereich Hüttertal schon saniert werden. © Thorsten Eckert

Die neue S 177 ist noch nicht mal komplett fertig – da rollt in Kürze in Radeberg schon die erste Reparaturbrigade an. Knapp drei Kilometer Asphaltdecke im Bereich der Brücken übers Hüttertal und den Auffahrten nach Arnsdorf muss erneuert werden. Und das, obwohl die dreispurige Strecke hier erst im Dezember 2008 für den Verkehr freigegeben worden war.

Nachdem die Rödertal-SZ Mitte März über die anstehende Sanierung in diesem Bereich der Straße berichtet hatte, wandte sich die Grünen-Landtagsabgeordnete Katja Meier mit einer Anfrage an den zuständigen Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Sie wollte dabei wissen, warum hier nach so kurzer Zeit bereits wieder repariert werden muss – und überhaupt interessierte sie sich für den Zustand der bereits fertiggestellten Teilabschnitte der als Verbindung zwischen den Autobahnen 17 bei Pirna und der A 4 bei Leppersdorf geplanten neuen S 177.

Die SZ listet einige der Fragen und Auszüge aus den dazugehörigen Antworten des Ministers auf:

Warum muss schon nach neun Jahren eine neue Asphaltschicht her?

Es handelt sich um flächenhafte Kornausbrüche und Netzrisse im Asphalt. Gründe sind unter anderem die Eigenschaften der Bindemittel und Zuschlagstoffe, der Winterdienst und auch die Verkehrsbelastung. Durchschnittlich sind hier 11 800 Autos pro Tag unterwegs; die durchschnittliche Verkehrsmenge einer Staatsstraße in Sachsen beträgt 3 166 Autos. Auch die nach der Fertigstellung der kompletten Strecke der neuen S 177 anstehende neue Markierung der Strecke macht die Erneuerung des Asphalts in diesem Bereich notwendig.

Gab es beim Bau der Straße Mängel, die zur Sanierung führen?

Mängel in der ursprünglichen Bauausführung sind bauvertraglich abgearbeitet worden. Haben also nichts mit den aktuell anstehenden Arbeiten zu tun.

Nach wie vielen Jahren wird der Asphalt auf Staatsstraßen getauscht?

Nach den Erfahrungen des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr sind Asphaltdeckschichten in Abhängigkeit des jeweiligen Zustands durchschnittlich alle zehn bis 15 Jahre auszutauschen.

Welche jährlichen Kosten entstehen dem Freistaat durch diesen Austausch?

Im Freistaat Sachsen wurden für Deckenerneuerungen auf Staatsstraßen in den letzten fünf Jahren rund 50 Millionen Euro ausgegeben. 2016 zum Beispiel 10,8 Millionen Euro. Im Jahr davor waren es 9,7 Millionen Euro, 2014 hingegen 11,7 Millionen und 2013 lag die Zahl bei 7,9 Millionen Euro. 2012 waren es immerhin 21,1 Millionen.

Wann wird die Sanierung der S 177 im Radeberger Abschnitt erfolgen?

Der vertragliche Baubeginn ist für den 12. Juni und das Bauende für den 28. August 2017 vorgesehen. Die geschätzten Gesamtkosten sind im aktuellen Haushalt in Höhe von 1,2 Millionen Euro vorgesehen.

In welchem Zustand ist die Decke auf den anderen S-177-Teilabschnitten?

Auf den anderen vorhandenen Teilabschnitten der S 177 zwischen Radeberg und der A 17 bei Pirna bedürfen die Asphaltdeckschichten derzeit keiner Erneuerung. Sollte sich im Ergebnis der regelmäßigen Streckenkontrollen lokaler Handlungsbedarf ergeben, sind kleinere Reparaturmaßnahmen nicht auszuschließen.

Welche Haltbarkeit sieht das Asphalt-Institut für die neuen Deckschichten?

Das Deutsche Asphaltinstitut (DAI) ist ein wissenschaftliches Forschungsinstitut der Asphaltindustrie. Die Forschungsergebnisse geben den Stand der Wissenschaft wieder. Grundlagen für die Verwaltung bilden jedoch Gesetze, Verordnungen sowie zugehörige Verfügungen und die eingeführten Regelwerke.

