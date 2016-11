Rutschpartie über die Autobahn Pkw macht auf seiner Schleudertour auch noch zwei Sattelzüge kaputt.

Gegen 22.15 Uhr fuhr am Dienstag der 69-jährige Fahrer eines Pkw BMW auf der A 4 in Richtung Eisenach. Ungefähr drei Kilometer vor der Anschlussstelle Hainichen, auf der Brücke über die Kleine Striegis, geriet der BMW auf glatter Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw schleuderte auf der Richtungsfahrbahn hin und her, wobei er mit einem im rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug Volvo sowie der Mittelschutzplanke kollidierte. Letztendlich kam der BMW auf dem rechten Fahrstreifen quer zur Fahrtrichtung zum Stillstand.

Durch Trümmerteile des Volvo wurde noch ein Sattelzug Mercedes beschädigt. Verletzte Personen gab es bei dem Unfall keine. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 41.000 Euro.

