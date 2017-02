Rutschpartie für Postzusteller Nicht alle Eigentümer in Löbau-Zittau räumen den Gehweg vor der Tür. Das bekommt auch mancher Brief - und Zeitungsausträger leidlich zu spüren.

Wenn im Winter die Post zugestellt wird, dann erfolgt das manchmal unter erschwerten Bedingungen. Auch Post-Modern-Zustellerin Jacqueline Henker weiß das aus eigener Erfahrung. © thomas eichler

Jacqueline Henker bahnt sich den Weg durch den tiefen Schnee bis zum Briefkasten. Zwischen 400 und 1 000 Briefe teilt die Post-Modern-Zustellerin jeden Tag aus. Bei der aktuellen Wetterlage ist das nicht immer einfach. Insbesondere, weil viele Gehwege und Zufahrten spiegelglatt sind. Vor gut drei Wochen, ausgerechnet am Freitag, dem 13., ist sie auf einer Eisschicht, auf der frischer Schnee lag, ausgerutscht. Nach einer kurzen Schrecksekunde hatte sie sich wieder aufgerappelt. Zum Glück sei nichts passiert, sagt die 41-Jährige.

Nicht alle Kollegen hatten so viel Glück. Sie brachen sich zum Beispiel bei Stürzen das Handgelenk oder die Schulter. Auch wenn jeder einzelne Unfall bitter ist, so ist Falko Krüger, Geschäftsführer der Medienvertriebe Löbau-Zittau und Görlitz-Niesky, dennoch froh, dass bisher noch nicht mehr passiert ist. Gemessen an der Vielzahl der Mitarbeiter sei die Zahl der Unfälle gering. Immerhin sind knapp 500 Zusteller im Einsatz, um die Einwohner im Landkreis Görlitz täglich mit der Sächsischen Zeitung sowie Briefen und Prospekten zu versorgen.

Das Unternehmen habe nach dem Jahreswechsel deutlich mehr Ausfälle durch Magen-Darm-Erkrankungen oder Erkältungen zu beklagen als durch die widrigen Witterungsbedingungen, sagt Krüger. Zwei Jahre sei der Winter relativ milde gewesen, nun gebe es eben wieder etwas mehr Schnee und Eis. Viele Kollegen in der Zustellung können aber auf ihre jahrelange Berufserfahrung bauen und wissen umsichtig mit den Bedingungen umzugehen.

Sollten Straßen dennoch wie jetzt bei Bertsdorf-Hörnitz oder vor Tagen zwischen Wittgendorf und Dittelsdorf unpassierbar sein, müssen die Zusteller andere Wege finden, um die Kunden zu erreichen, sagt Krüger. Es habe bisher, so Krüger, keine Tage gegeben, an denen einzelne Kunden nicht beliefert werden konnten. Selbst wenn Straßen frühmorgens noch nicht geschoben sind und Zeitungszusteller nicht durchkommen, müssen die Leser nicht auf ihre Nachrichtenlektüre verzichten.

Die Zeitung werde dann etwas später, wenn Straße und Gehwege geräumt sind, verteilt. Die Mitarbeiter haben zudem Spikes, also einen Gleitschutz, der über die Schuhe gezogen wird, bekommen. Sie bieten ihnen mehr Sicherheit beim Zeitungs- oder Postaustragen. Auch Jacqueline Henker hat diese spezielle Ausrüstung bekommen. Manchmal sind sie nicht so praktisch, gerade wenn sie nur kurze Strecken zu Fuß, die meiste Zeit aber mit dem Auto unterwegs ist.

Der Arbeitsschutz ist jedoch wichtig. Jacqueline Henker ist seit vorigem Jahr für den Zittauer Süden zuständig, sie verteilt die Post unter anderem im Neubaugebiet Zittau-Süd, an der Süd- und der Ziegelstraße bis hin zur Carpzovstraße.“ Vor der Übernahme dieser festen Tour ist sie als Springerin tätig gewesen, verteilte also immer dort die Post, wo andere Kollegen im Urlaub oder krank waren. Auf den Dörfern sei es im Winter öfter vorgekommen, dass schlecht geräumt war. In der Stadt sei dies seltener der Fall. Das Neubaugebiet Zittau-Süd ist beispielsweise top geräumt, erzählt die Post-Modern-Zustellerin.

Überhaupt gebe es im Großteil ihres Gebietes keine Probleme. Nur an einzelnen Ecken werde schlecht geräumt. So wie hinterm dem Ottersteg, wo eine Reihe Bauerngehöfte stehen, nennt sie ein Beispiel. Hier habe sie das Gefühl, dass nie etwas gemacht werde. Und sie muss jeden Tag dort hin, denn für mindestens einen der Bewohner gebe es immer Briefe oder Prospekte.

