Rutschpartie auf Straßen und Fußwegen Noch bis zum Wochenende besteht in Freital erhöhte Glättegefahr. Das liegt an einem Wetterphänomen.

Alles weiß: Teils dichter Schneefall sorgte am Dienstag, wie hier in der Freitaler Oppelstraße, für schmierige Straßen. © Andreas Weihs

Das Wartezimmer der Notaufnahme im Freitaler Klinikum ist in diesen Tagen gut gefüllt. Allein am Dienstag bis zum frühen Nachmittag zählten die Ärzte fünf unfallchirurgische Notfälle. In der Außenstelle in Dippoldiswalde wurden sogar sieben Patienten eingeliefert. Am Montag sei das Aufkommen noch höher gewesen, sagt Sprecherin Heike Klameth. Dass sich die Wartezimmer des Klinikums mit mehr Patienten füllten als sonst, lag an den glatten und schmierigen Verhältnissen auf Straßen und Fußwegen. Nachdem am Montagabend körniger Eisregen vom Himmel gekommen war, wechselte der Niederschlag im Laufe des Dienstags in teilweise dichten Schneefall.

Dabei war vor allem das Flachland vom berüchtigten Blitzeis betroffen – wegen einer meteorologischen Besonderheit. Wie Wetterexperte Torsten Lehne vom Deutschen Wetterdienst erklärte, kommt die kalte Luft per Südostwind aus dem böhmischen Becken. Das Elbtal wirkt dabei wie ein Strömungskanal. „Die warme Luft aus Westen schiebt sich darüber“, so Lehne. Fällt nun Regen aus dieser relativ warmen Luftschicht heraus, reicht die Dicke der kalten Luftschicht im Elbtal nicht aus, um den Niederschlag in Schneekristalle zu verwandeln. Es kommt zu gefrierendem Regen, Eisregen oder sehr feuchtem Schneefall. Im Gebirge hingegen ist die kalte Luftschicht viel dicker und die Gefahr von Eisregen deswegen geringer.

Das spürten auch die Mitarbeiter des Winterdienstes. Peter Guderle, der Leiter der Straßenmeistereien im Landkreis, sprach von einer sehr unterschiedlichen Situation je nach Region. Während in Freital flächendeckend gefrierender Regen für schwierige Straßenverhältnisse sorgte, bereiteten im Einzugsgebiet der Straßenmeistereien Altenberg und Langburkersdorf Schneeverwehungen massive Probleme. Die Straße zwischen Stolpen und Lauterbach musste sogar gesperrt werden – wie lange, war am Dienstagnachmittag noch unklar. Eine zweite Sperrung gibt es zwischen Rosenthal und der Schweizermühle in der Sächsischen Schweiz.

Solche Maßnahmen waren in Freital trotz Schneefall und Glätte nicht nötig. „Der Winterdienst hatte die Lage mit der regulären Schicht im Griff“, so Rathaussprecher Matthias Weigel. Sechs Kollegen mit fünf Fahrzeugen waren am Dienstag ab 4 Uhr morgens unterwegs. „Der Verkehr lief weitgehend störungsfrei, entsprechend den Winterbedingungen.“ Um auch die Fußwege so gut wie möglich zu streuen, waren seit Montagnachmittag zehn Fahrzeuge mit 28 Winterdienstlern an Fußwegen, Treppen, Brücken, Ampeln, Parkplätzen und am Busbahnhof unterwegs.

Hauseigentümer haben Streupflicht

Die Stadt appelliert aber auch an die Hauseigentümer, die Fußwege vor ihren Grundstücken zu räumen und zu streuen. „Es wird aber immer wieder beobachtet, dass viele Bürger ihre Anliegerpflichten vor ihren Grundstücken nicht ordnungsgemäß erfüllen“, so Weigel.

Unterdessen scheinen sich die Autofahrer an die schwierigen Straßenverhältnisse gewöhnt zu haben. „Die Unfallzahlen hielten sich trotz der Wetterwidrigkeiten noch in Grenzen“, teilte eine Polizeisprecherin mit. Im gesamten Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurden am Dienstagvormittag elf Unfälle registriert. Der Durchschnitt für einen kompletten Tag liegt bei 15 Unfällen. In der Poisentalstraße in Freital stieß ein Mercedes gegen 9 Uhr auf rutschiger Fahrbahn mit einem VW zusammen. Verletzt wurde niemand. Im Wilsdruffer Ortsteil Grumbach landete etwa zur gleichen Zeit ein Lkw im Graben. Das Fahrzeug musste geborgen werden.

Verkehrsbehinderungen gab es in der Freitaler Region vor allem deswegen, weil Autofahrer vorsichtiger unterwegs waren. Der Busverkehr des Regionalverkehrs Dresden rollte zwar, aber mit Schwierigkeiten. Es gab Verspätungen bis zu einer halben Stunde, sagte Sprecherin Sabine Schuricht. Betroffen war unter anderem die Hauptlinie 360 von Dresden nach Altenberg.

Größere Probleme gab es auf dem Dresdner Flughafen. Dort mussten am Dienstagmorgen einige Jets warten, bis der Winterdienst die knapp drei Kilometer lange Piste geräumt hatte. Der erste Flieger nach Frankfurt konnte erst 40 Minuten später abheben, als geplant. Der Frühflug nach München musste gestrichen werden, da die Maschine am Vorabend des Wetters wegen nicht in der bayerischen Hauptstadt abheben konnte. Und das Flugzeug aus Zürich, das halb zehn in Klotzsche landen sollte, musste wegen Eisregens nach Nürnberg umgeleitet werden. Bereits am Montagabend hatten Flieger Schwierigkeiten, zu landen. Die Urlaubsmaschine aus Fuerteventura landete zunächst in Leipzig, weil in Dresden die Piste geräumt wurde. Gegen 1.15 Uhr in der Nacht erreichten die Reisenden dann doch noch ihr Ziel.

Meteorologe Torsten Lehne warnt vor Glättegefahr noch bis zum Wochenende. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gibt es immer wieder leichten Niederschlag. „Erst zum Wochenende hin wird sich dann doch die mildere Luft aus Westen durchsetzen.“ Dann ist mit Temperaturen von null bis fünf Grad Celsius zu rechnen.

