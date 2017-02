Rutschige Sachen und viele Narren

Drift on Ice heißt es in Jonsdorf. © Robert Michael

Frost oder nicht? Am Wochenende geht es trotzdem aufs Eis, und das nicht nur mit Schlittschuhen. Außerdem sind in vielen Orten die Narren los. Es muss also niemanden langweilig werden. Wir haben einige Tipps zum Schauen, Feiern oder selbst aktiv werden.

