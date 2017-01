Rutschen, quatschen, Glühwein trinken

Die Kinder haben am Wochenende die Winterfreuden in vollen Zügen genossen. So rodelten zum Beispiel Lennox, Leonie, Emma, Luna (von links) und viele andere Kinder auf dem sogenannten Katzenberg in Meinsberg. Schon am Wochenende vorher hatte die Dorfgemeinschaft spontan die Schlitten und andere rutschende „Unterlagen“ geschnappt und sich an dieser Stelle zum Spaß im Schnee getroffen.