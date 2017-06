Rutschen in Rietschen Das Kino hat wieder geöffnet und lud zum Kinderfest. Nun wird die gesamte Woche jeden Abend ein Film gezeigt.

Marie und Alma auf der Hüpfburg. © André Schulze

Marie und Alma nutzen die Hüpfburg und ihre Rutsche beim Kinderfest des Kino-Cafés in Rietschen am Donnerstag ausgiebig. Anlass ist neben dem Kindertag die Wiedereröffnung des Kinos selbst gewesen. Natürlich wollten sich Marie und Alma gemeinsam mit ihren Mamas in der anschließenden Filmvorstellung den Trickfilm „Die Überflieger“ ansehen. Der Film läuft auch am Pfingstwochenende zum Sonntag und Montag in der Kindervorstellung um 16 Uhr. Für die Großen wird die ganze Woche abends der Film „Lal La Land“ gezeigt.

