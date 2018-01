Russland kritisiert US-Politik

Versuchter Demokratieexport seitens der Amerikaner mit Billigung der EU hat bisher nur zu Krieg und Chaos in den betreffenden Ländern und zur Auslösung von massen- haften Fluchtbewegungen geführt. Genau das wäre die Folge in puncto Iran. Insofern ist die EU gut beraten sich Lawrows Argumenten nicht zu verschliessen und endlich einmal Flagge zu zeigen. Die USA würde eine neue Flüchtlingswelle billigend in Kauf nehmen, denn Amerika ist ja so weit weg. Die Hauptsache es werden genehme Regierungen in Nahost installiert, die einen ungehinderten Zugang zum Erdöl sichern und der Waffenindustrie die Jobs.