Russland hat ein Alkoholproblem Präsident Putin will mit neuen Gesetzen gegen illegalen Alkohol vorgehen. Zuletzt hatten sich Dutzende Menschen mit einem Badezusatz vergiftet.

Weil echter Wodka teuer ist, weichen viele auf illegalen Alkohol aus. © dpa

Mehr als 75 Tote, Dutzende Verletzte und sechs Kinder, die jetzt Vollwaisen sind: Diese traurige Bilanz musste die ostrussische Stadt Irkutsk kurz vor dem Jahreswechsel ziehen, weil über 100 Einwohner alkoholhaltigen Badezusatz getrunken hatten. Die offiziell als Kosmetikprodukt ausgewiesene Flüssigkeit „Bojaryschnik“ (Weißdorn) war illegal hergestellt worden und enthielt die hochgiftige Substanz Methanol. Das Unglück in der sibirischen Großstadt sorgte landesweit für Entsetzen. Auch Präsident Wladimir Putin reagierte, indem er die Regierung beauftragte, neue Gesetze auszuarbeiten. Sie sollen den Missbrauch von hochprozentigem Alkohol eindämmen und die Nachfrage nach illegalem Alkoholersatz senken.

In Russland kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen durch illegal produzierten oder gepanschten Alkohol. Im größten Land der Welt wird viel getrunken – und wenn legale Spirituosen zu teuer sind, greifen viele Russen zu selbstgebranntem Wodka (Samogon), Parfüm oder Frostschutzmittel.

Experten schätzen, dass mindestens zehn der 143 Millionen Menschen im Land regelmäßig sogenannte Ersatzalkohole konsumieren.

Russlands Machthaber haben in der Vergangenheit immer wieder versucht, das Alkoholproblem im Land in den Griff zu bekommen. Den wohl radikalsten Versuch unternahm in den 1980er-Jahren der damalige sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow mit seiner berühmten Anti-Alkohol-Kampagne. Er ließ Weinberge roden und Wodkafabriken schließen, scheiterte letztlich aber am erbitterten Widerstand der Bevölkerung. Einen neuen Anlauf nahm 2010 der damalige Präsident und jetzige Premierminister Dmitri Medwedew: Er führte einen Mindestpreis für Wodka ein, der aktuell bei umgerechnet drei Euro für einen halben Liter liegt. So sollte Panschern und Schwarzbrennern der Kampf angesagt werden.

Tatsächlich ist der Alkoholverbrauch seitdem deutlich gesunken: Rund 14 Liter reinen Alkohol schütteten die Russen damals pro Kopf jährlich in sich hinein, sechs Jahre später sind es laut Statistikamt Rosstat 6,6 Liter. Doch die Statistiken berücksichtigen nur legal erworbene und zum Verzehr vorgesehene Getränke. Experten warnten bereits damals, wegen des höheren Wodkapreises würden manche Russen sich wieder vermehrt mit illegalen Substanzen betrinken. Auch nach dem Vorfall in Irkutsk werden Stimmen laut, die eine Preissenkung fordern. Erst wenn sich jeder Russe für rund 1,50 Euro im Geschäft eine Halbliterflasche Wodka kaufen könne, habe billiger Fusel keine Chance, schrieb etwa die Zeitung Wedomosti.

Es bleibt abzuwarten, in welche Richtung die von Putin angeordneten Gesetzesänderungen gehen werden. Neben schärferen Regeln für die Herstellung und den Vertrieb von spiritushaltigen Produkten und einer besseren Kennzeichnung soll jedenfalls auch eine Änderung der Alkoholsteuer in Betracht gezogen werden. (dpa)

zur Startseite