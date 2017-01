Russland doppelt im Fokus Erst siegt Anton Schipulin, dann äußert sich der Biathlonverband zum Thema Dopingskandal.

Souveräner Sieger in Antholz: der Russe Anton Schipulin. © dpa

Der Ausgang des Rennens passte zu diesen Tagen von Antholz. Bei der letzten Weltcup-Station vor der WM in Hochfilzen wird unter den Biathleten wieder einmal heftig über den Dopingskandal und deren Folgen diskutiert. Doch ausgerechnet die Betroffenen scheinen sich davon nicht ablenken zu lassen.

Der Russe Anton Schipulin gewann am Freitag souverän das Einzelrennen, bei dem Simon Schempp als bester Deutscher Fünfter wurde. Damit riss beim 28-Jährigen eine beeindruckende Serie. In den vergangenen Jahren gewann Schempp in Südtirol fünfmal in Folge und stand ein weiteres Mal als Zweiter auf dem Podest. „Ich wünsche mir natürlich, dass ich irgendwann wieder auf dem Podium stehe. Aber trotzdem ist es ein wirklich sehr gutes Rennen gewesen“, fand der Uhinger, dem zwei Schießfehler unterliefen – fürs Podium war das einer zu viel.

Der Weltverband IBU will am Samstagabend auf einer Pressekonferenz über die weiteren Entwicklungen im Zuge des russischen Dopingskandals informieren. Zuvor trifft sich der zehnköpfige Vorstand zu einer weiteren Sitzung, um über eventuelle Sanktionen zu beraten. Vor dem Medientermin sollen die Athleten über die Ergebnisse informiert werden.

Verfolgungs-Weltmeisterin Laura Dahlmeier hatte Maßnahmen seitens der IBU noch vor der Weltmeisterschaft in drei Wochen in Hochfilzen gefordert. „Auch um einfach der Welt zu zeigen, wir Biathleten sind für einen sauberen Sport und auch die IBU steht voll hinter uns“, sagte die 23-Jährige. „Wir möchten jetzt konsequente Handlungen, am besten noch vor der WM.“ Weitere Einzelsperren gegen russische Athleten gelten als unwahrscheinlich, eine Suspendierung des gesamten Verbandes hatte die IBU nicht ausgeschlossen. (dpa)

TV-Tipp: Sa., 13.30: Massenstart Frauen, 15.15: Staffel Männer. So., 11.00: Massenstart Männer, 14.45 Uhr: Staffel Frauen live bei ZDF und Eurosport.

