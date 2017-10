Russischer Partner für Bautzen? Am Freitag besuchte Vadim Danilin, Botschaftsrat Russlands, die Spreestadt. Er sprach mit dem Oberbürgermeister – und mit Landsleuten.

Mitglieder des Vereins Leuchtturm Majak begrüßten am Freitag den russischen Botschaftsrat Vadim Danilin (2.v.r.) mit Brot und Salz. © Carmen Schumann

Die offiziellen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland sind momentan ziemlich frostig. Vadim Danilin, seit zwei Jahren russischer Botschaftsrat in Berlin, ist unter anderem angetreten, um die deutsch-russischen Beziehungen wieder auf ein besseres Niveau zu heben. Auf Einladung des sorbischen Landtagsabgeordneten Heiko Kosel (Die Linke) besuchte er am Freitag die Stadt Bautzen. Vier bis viereinhalb Millionen russisch Sprechende in Deutschland seien ein großes Potenzial, das es zu nutzen gelte, denn die russische Sprache sei ein Mittel der Integration innerhalb Europas, sagte Danilin während eines Bürgerforums am Sitz des Vereins Leuchtturm-Majak an der Otto-Nagel-Straße. Dort wurde er herzlich mit Brot und Salz willkommen geheißen.

Den ganzen Vormittag hatte der Abgesandte Russlands mit Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) im Rathaus gesprochen. Nach einem zweieinhalbstündigen Gespräch wurden sich beide Seiten darüber einig, dass man gemeinsam nach einer russischen Partnerstadt für Bautzen suchen wolle. Denn gute Beziehungen zwischen den beiden Völkern könnten sich am besten dadurch entwickeln, dass die Menschen sich gegenseitig kennenlernen. Dafür spräche unter anderem die Tatsache, dass es in Bautzen viele Menschen gibt, die aus Russland stammen. Hinzu kommt, dass es nach wie vor an einigen Schulen Russisch-Unterricht gibt. Frühere Mitarbeiter der NVA-Offiziersschule hatten exzellente Beziehungen zu ihren sowjetischen Partnern, an die man anknüpfen könne, sagte Heiko Kosel.

Gibt es finanzielle Unterstützung?

Einen wichtigen Schub könnte das Anliegen dadurch bekommen, dass das Jahr 2018 zum Jahr der kommunalen Zusammenarbeit ausgerufen wurde. Das biete die Chance, bei den Außenministerien sowohl Russlands als auch Deutschlands mit der Bitte um finanzielle Unterstützung für das Anliegen auf offene Ohren zu stoßen. In den nächsten Wochen soll nun in Bautzen darüber beraten werden, wo man den Schwerpunkt bei der Suche nach einer geeigneten Partnerstadt setzt. Das könnte die Größe der Stadt sein, es könnten aber auch wirtschaftliche Aspekte sein, wie zum Beispiel ähnlich gelagerte Industriestandorte. Natürlich kämen auch kulturelle oder historische Aspekte infrage.

Bei seinem Gespräch mit den Mitgliedern des Vereins Leuchtturm-Majak lobte der Botschaftsrat deren Arbeit. denn die ziele nicht nur darauf ab, Neuankömmlinge aus Russland zu integrieren, sondern auch Flüchtlinge aus anderen Weltregionen. Danilin wies darauf hin, dass nicht wenige Syrer ausgezeichnet russisch sprächen. Vereinsmitglieder baten ihn um Hilfe bei der Organisation von Schüler-Reisen in die alte Heimat ihrer Vorfahren. Gefragt wurde aber auch, welche Möglichkeiten der Rückübersiedlung es gibt. Außerdem kam die Frage auf, ob es nicht möglich sei, Ältere und Behinderte bei der Fahrt zum Konsulat in Leipzig zu unterstützen, wenn nächstes Jahr in Russland Präsidentschaftswahlen anstehen.

