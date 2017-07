Russische Nostalgie Einst arbeiteten sie in der Sowjetunion. Jetzt treffen sich die Trassenbauer in Niesky und haben sich viel zu erzählen.

Erinnerungen werden bei Sieglinde Hemming wieder wach beim Treffen der Trassenbauer am Wochenende in Niesky. © Joachim Rehle

Es ist eine Zeit, die fest in Erinnerung bleibt und über die Mann und Frau gerne erzählen: die Jahre an der Erdgastrasse in der Sowjetunion. So ergeht es auch Sieg-linde Hemming aus Weißwasser. Heute ist sie Geschäftsführerin in dritter Generation der Tischlerei Lehmann, die sie mit ihrem Mann führt. 1982 aber, gerade fertig mit dem Studium und ihr frisches Diplom als Ökonomin für Bauwesen in der Tasche, zog es sie hinaus in die Welt. In eine Welt, die sich für DDR-Bürger in der Regel nur gen Osten öffnete. Und dort ging es für die junge Absolventin hin. Nach Bogorodschany, einer Stadt in der Ukraine. Hier wurde Mitte der 1970er Jahren bereits an der Druschba-Trasse gebaut. Anfang der 1980er Jahre wurde das Vorhaben der sozialistischen Staaten als zentrales Jugendobjekt Erdgas-trasse in Richtung Westen fortgeführt.

Zunächst in Wohnwagen untergebracht, später in Baracken, arbeitete die 23-Jährige in der Bauverwaltung. Sie war Angestellte des Bau- und Montagekombinates (BMK) „Chemie“ Halle und ihre Aufgabe war es, eine Verdichterstation für die Erdgastrasse zu errichten. „Anfangs waren wir 70 Leute, zum Ende hin rund 300, die dort im Einsatz waren“, erinnert sie sich an ihren zweijährigen Einsatz. So eine Verdichterstation, die aller 100 bis 150 Kilometer entlang der Trasse notwendig ist, hat das Ausmaß eines Kohlekraftwerkes. Aber das richtige Trassengefühl kam für sie erst in Gorodenka auf. Eine Stadt, die fünf Autostunden von Bogorodschany entfernt liegt.

„Hier musste die Trasse den Fluss Dnester überqueren, das BMK war für den Bau einer Brücke für die Rohre zuständig“, erzählt die Weißwasseranerin. Sie war für die ingenieurtechnische Sicherstellung des Vorhabens mit eingeteilt. Und auch hier spielte sich das Leben in Baracken ab, wo im Frühjahr und Herbst Holzstege gelegt werden mussten, um nicht völlig im Schlamm zu versinken. Sechs Tage hintereinander in Zwölf-Stunden-Schichten zu arbeiten, und das sowohl bei Minus- wie auch bei Plus-Graden bis zur 40, das war eine körperliche Herausforderung. Nach 16 Wochen ging es für einen Monat nach Hause und dann wieder zurück nach „Schlammhausen“, wie es Sieglinde Hemming in Erinnerung hat. Ja, im Erzählen sind die Erlebnisse wieder so greifbar, als ob man erst vor wenigen Wochen dort war.

Das war Rolf Adam in Wirklichkeit. Zusammen mit weiteren ehemaligen Trassenbauern besuchte er unlängst für zwei Wochen die Stadt Perm und die Region im Ural in der er Anfang der 1980er Jahre für drei Jahre tätig war. „Es hat sich in den drei Jahrzehnten viel verändert. Aber die Dankbarkeit, dass wir mit dem Bau der Erdgastrasse auch der Stadt einen Aufschwung brachten, ist heute noch zu spüren“, sagt der heutige Leiter des Jugendringes Oberlausitz. Wie Sieglinde Hemming war Rolf Adam ebenfalls Anfang Zwanzig, als es ihn an die Trasse zog. In dem Wohnlager in Berjosowka war er sozusagen der Kulturobmann, hatte zusammen mit weiteren Kulturfunktionären für die Freizeitgestaltung von bis zu 2 000 Leute zu sorgen, die damals dort lebten und arbeiteten.

Es war ja nicht nur der Trassenbau und das Errichten der Verdichterstationen. Die DDR baute um diese Stationen komplette Städte mit Wohnblöcken, Kindergärten, Schulen und sozialen Einrichtungen in die später die Sowjetbevölkerung einzog, die bis dahin meist nur in Holzhäusern lebte.

Wirtschaftlich gesehen war das Ganze ein Wahnsinnsunternehmen, denn alles kam aus der DDR. Vom Kantinengeschirr bis hin zu den schweren Baumaschinen, die meist im Westen eingekauft wurden, sagt Rolf Adam. Dennoch möchte auch er die drei Jahre im Ural nicht missen. „Sie waren eigentlich die schönsten in meinem bisherigen Leben“, gesteht er sich ein. Und so wie er denken noch viele. Denn in den 1980er Jahren sollen rund 20 000 DDR-Bürger an der Erdgastrasse mitgebaut haben.

Jeder von ihnen hat von der Trasse seine Erlebnisse und Erfahrungen mit nach Hause gebracht – und den Kontakt nie abreißen lassen. „Andere leben noch heute an der Trasse, haben geheiratet oder sich eine eigene Existenz aufgebaut“, erzählt Rolf Adam nach seinem Besuch in Perm.

In Deutschland treffen sich die Trassenbauer regelmäßig. In Niesky seit zehn Jahren jedes zweite Jahr. Hauptorganisator ist Rolf Adam. An diesem Wochenende erwartet er rund 50 ehemalige Trassenbauer am Jugendzentrum HOLZ. Unter ihnen wird auch Sieglinde Hemmig sein. „Nach einem Treffen in Holzhau im Erzgebirge ist es erst mein zweites an dem ich teilnehme. Ich freue mich drauf, mit anderen in Erinnerungen zu schwelgen“, sagt sie.

