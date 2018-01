Russische Folklore in der Stadtbadsauna Zum thematischen Saunaabend in Döbeln kommen die Gäste von weit her. Und sie unterziehen sich einem besonderen Ritual.

Sonja, Steffi, Vera und Sabine im 41 Grad warmen Badefass, das extra zur Saunanacht in den Saunagarten des Döbelner Stadtbades gestellt wurde. © André Braun

Döbeln. In einem riesigen Holzbottich, der mit einem Holzofen beheizt wird, sitzen mehrere Frauen im 44 Grad warmen Wasser. Dampf wallt aus dem Behältnis in den kalten Januarabend. Das Stadtbad Döbeln hat zum „Russischen Saunaabend“ eingeladen.

„Es ist schon die dritte Veranstaltung, die wir machen“, sagt Badleiterin Simone Jentzsch. „Der Abend ist sehr beliebt. Die 65 Karten sind binnen einer halben Stunde ausverkauft. Gäste kommen auch von weit, zum Beispiel aus Leipzig.“

An dem Abend muss jeder Gast ein Wenik-Ritual über sich ergehen lassen. Wenik ist Russisch und heißt übersetzt Besen, aber im Zusammenhang mit dem Saunabesuch auch Birkenrute. Bei dem Ritual klopft das Personal mitgewässerten und danach auf dem Saunaofen erhitzten Birkenzweige den Besuchern vor Verlassen der Sauna auf den Rücken. Das soll die Durchblutung anregen. Die ätherischen Öle der Birke sollen außerdem die Stimmung heben, heißt es. Nach dieser Prozedur begeben sich die Saunagänger an die frische Luft. Draußen werden die Teilnehmer mit Salz abgerieben, das wie ein Peeling wirkt. Anschließend gibt es schwarzen Tee und Kekse. Ein neuer Durchgang erfolgt, bis alle Gruppen das Wenik-Ritual über sich ergehen lassen haben. Um dem russischen Vorbild möglichst nahe zu kommen, haben die Teilnehmer graue Zipfelmützen auf. Auf denen steht „Banja“, das russische Wort für Bad. Die Mützen hat die Mutter der stellvertretenden Badleiterin Silvia Schlegel angefertigt. Um sie herzustellen, werden Kreise auf Filz aufgemalt, ausgeschnitten und zusammengenäht.

Gäste, die nicht am Ritual teilnehmen, können in der Zwischenzeit die anderen Saunaräume wie die finnische und die Biosauna nutzen oder sich im Dampfbad vergnügen. Oder sie genießen russische Speisen, Wodka und Bier. Für die Verpflegung sorgt das „Matröschka“. Wer möchte, kann in den großen Badebottich steigen. Der Holzbottich fasst 1500 Liter Wasser und ist mit einem Holzofen verbunden. Sechs Stunden braucht es, um das Wasser auf die gewünschte Temperatur zu erhitzen. Für diesen Badespaß wird der Holzbottich gemietet.

Carmen Maximo aus Döbeln ist zum dritten Mal Gast beim „Russischen Saunaabend“. Die Veranstaltung findet sie super.

Zur Eröffnung des Abends tanzen die Mitarbeiterinnen des Stadtbades in Kostümen einen russischen Folkloretanz. Nach dem „Russischen Saunaabend“ gibt es für alle im Hallenbad ein FKK-Schwimmen und zum Abschluss ein Feuerwerk.

