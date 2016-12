Russen bomben IS aus Palmyra

Am 10. Dezember besetzten Dschihadisten des IS wieder Teile der syrischen Stadt Palmyra, doch nach russischen Luftangriffen zogen sich die Angreifer wieder zurück. © dpa

Heftige russische Luftangriffe auf die Terrormiliz IS im syrischen Palmyra haben die Dschihadisten wieder aus der historischen Oasenstadt vertrieben. Die IS-Kämpfer hätten sich an den Stadtrand des zentralsyrischen Wüstenortes zurückgezogen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag. Am Samstag hatte die Terrormiliz Teile der kulturell bedeutenden Stadt nach Monaten wieder eingenommen.

Im März hatten syrische Regierungstruppen Palmyra mit russischer Luftunterstützung nach fast einjähriger Kontrolle vom IS zurückerobert. Die Dschihadisten hatten während ihrer Herrschaft über die Stadt zahlreiche einzigartige historische Kulturgüter aus den ersten Jahrhunderten nach Christus zerstört. Die Ruinen der früheren Handelsmetropole gehören zum Unesco-Weltkulturerbe. (dpa)

zur Startseite