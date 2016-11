Ruppersdorfer wird Vize-Meister in bundesweitem Leistungsvergleich Lukas Kluttig darf als Lehrling 2017 bei einem internationalen Wettbewerb möglicherweise Deutschland vertreten.

Der 20-jährige Lukas Kluttig aus Ruppersdorf hat es jetzt aufs internationale Parkett geschafft: Als Auszubildender bei der Energie Sachsen Ost AG (Enso) wurde er kürzlich Vizemeister in einem Leistungsvergleich der Branche, bei den deutschen Meisterschaften in den sogenannten „WorldSkills“-Disziplinen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Kluttig ist bei der Enso Elektroniker für Betriebstechnik im dritten Lehrjahr.

Auf der Elektrofachmesse „belektro“ nahm er an den deutschen Meisterschaften im Berufsfeld Elektroinstallation teil. Dabei musste er in 18 Stunden die Elektroinstallation für eine Toranlage sowie für einen Wohnraum aufbauen. Kluttig musste Komponenten wie Verteilerschrank und Motoren montieren, Sicherungen und Steuerungen einbauen sowie Leitungen verlegen. Auch die Programmierung der Steuerungen für den Innen- und den Außenbereich gehörten dazu. Am Ende kam Lukas Kluttig auf 94 der 100 möglichen Punkte. Vorbereitet hatte ihn sein Ausbildermeister Torsten Lippoldt.

Mit etwas Glück darf Kluttig im Oktober 2017 Deutschland bei den Weltmeisterschaften in Abu Dhabi vertreten. Das soll während eines Trainings in den nächsten Monaten ermittelt werden. Die Berufsweltmeisterschaft gibt es seit 65 Jahren. Derzeit beteiligen sich 48 Nationen. Alle zwei Jahre treten Auszubildende und junge Fachkräfte in Begleitung ihrer Ausbilder an, um in 41 Disziplinen ihre Fähigkeiten zu messen. Die nationalen und internationalen Wettbewerbe nichtakademischer Berufe verstehen sich als Impulsgeber für die Berufsbil-dung, für wirtschaftliche Kontakte und als Plattform zur Präsentation neuer Entwicklungen. WorldSkills Germany ist auch Botschafter für den Standort Deutschland. (SZ)

