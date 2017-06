Runter auf Tempo 70

© SZ/Steffen Gerhardt

Neue Verkehrsregeln gelten jetzt auf der Straße zwischen Wilthen und Kirschau. Dort, wo die Straße zum Kirschauer Ortsteil Kleinpostwitz abzweigt, ist die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 70 Kilometer pro Stunde reduziert worden. Entsprechende Schilder wurden dieser Tage aufgestellt. Vorher waren auf der ganzen Strecke 100 km/h erlaubt.

Für die Geschwindigkeitsbegrenzung hatten sich zahlreiche Einwohner eingesetzt. Denn an der Stelle gab es schon mehrere Unfälle; der jüngste hatte sich am 19. Mai ereignet. Dabei stießen ein Motorrad und ein Audi zusammen. Der Motorradfahrer wurde schwer, der Audifahrer leicht verletzt. Die Straße blieb eine Zeit lang gesperrt, was zu Chaos im morgendlichen Berufsverkehr führte. (SZ/ks)

