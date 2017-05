Fußball Runge rettet Riesa Der Sieg in Taucha hält das Rennen um den vierten Platz offen. Jetzt ist erst einmal ein spielfreies Wochenende.

Johannes Runge (rechts) erlöste die BSG Stahl Riesa am Sonnabend gegen Schlusslicht SG Taucha mit dem „goldenen“ Tor nach gut einer Stunde. © Archiv/Ronny Belitz

Stahl Riesas Serie gegen die SG Taucha 99 hält an. Vier Mal trafen beide Teams in der Landesliga in den vergangenen beiden Jahren aufeinander. Drei Mal behielt Stahl die drei Punkte, nur im Herbst 2015 schafften die Rand-Leipziger beim damaligen 2:2 wenigstens ein Remis.

Auch am Sonnabend konnten die Gastgeber den Bock nicht umstoßen. Dank des zweiten Saisontores von Johannes Runge entführte Stahl den Dreier in Richtung Elbe. Ein mühevoller Sieg gegen das Tabellenschlusslicht.

Dabei ging es für beide Kontrahenten praktisch um nichts mehr an diesem drittletzten Spieltag. Die Mannschaft von Trainer Daniel Küttner wird einen Platz zwischen 4 und 6 belegen und damit weit vom erhofften Medaillenrang entfernt sein. Die SG Taucha wiederum steht seit langer Zeit als Absteiger fest, nachdem unter anderem mühevoll erspielte Punkte aus der ersten Halbserie wegen Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls aberkannt wurden.

Vor 120 Zuschauern begann die BSG Stahl recht schwung- und effektvoll. Gleich zu Beginn gab es eine Doppelchance durch Johannes Runge und Paul Spindler, wobei letzterer den Pfosten traf. Der Absteiger aus Taucha präsentierte sich jedoch durchaus als ebenbürtiger Konkurrent, kam aber nicht wirklich zu torgefährlichen Aktionen. Nach der obligatorischen Trinkpause plätscherte das Spiel tor- und höhepunktlos in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Wechsel wurde es kein hochklassiges Match. Nach 66 Minuten war es dann Johannes Runge, der die Riesaer erlöste und das „goldene“ Tor erzielte. Taucha stemmte sich danach noch einmal gegen die neuerliche Heimpleite. Doch die Küttner-Schützlinge brachten den Vorsprung über die Zeit.

Vor den letzten beiden Spielen gibt es jetzt nochmals eine kurze Verschnaufpause in der Landesliga. Für die Riesaer Fußball-Fans besteht trotzdem die Gelegenheit, hochklassigen Sport zu erleben. Am Pfingstmontag nämlich kommen die Stars von Morgen in die Riesaer Stahl-Arena. Mit dem Chemnitzer FC, RB Leipzig und der SG Dynamo Dresden haben sich Sachsens Spitzenvereine die Plätze in den Landespokal-Endspielen von C- und B-Jugend gesichert. Los geht es ab 13 Uhr mit dem C-Junioren-Finale Chemnitzer FC gegen RasenBallsport Leipzig. Drei Stunden später, also 16 Uhr, treten dann die B-Junioren im Sachsenpokalfinale an. Hier werden sich Dynamo Dresden und RB Leipzig um die Fußballkrone Sachsens streiten. Der Eintritt für den gesamten Nachmittag kostet 5 Euro als Stehplatz und 3,50 Euro ermäßigt. Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Dauerkartenbesitzer der BSG Stahl Riesa erhalten freien Eintritt.

Die Stahl-Männer müssen dann am 10. Juni wieder ran – zum Auswärtsspiel bei den Kicker 94 Markkleeberg. Eine Woche später wird in der heimischen Arena zum Saison-Halali geblasen. Letzter Gegner ist der VfL Hohenstein-Ernstthal. Im Spiel gegen die Vogtländer geht es möglicherweise sogar noch um den 4. Platz sowie ein damit verbundenes versöhnliches Saisonende – und nach dem ziemlich verkorksten Hinspiel kurz vor Weihnachten 2016 auch um ein Wiedergutmachung seitens der Stahl-Elf.

