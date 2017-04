Rundweg um den Turm wäre perfekt Sogar ohne Jubiläum gibt es am Aussichtsturm in Böhrigen etwas zu feiern – auch am Sonnabend. Ein Wunsch ist noch offen.

Seit 2009 kümmert sich ein Verein um den Aussichtsturm. Ohne seine Initiative wäre das Denkmal womöglich immer noch gesperrt. Jetzt kann er nicht nur bei Festen wie am Sonnabend bestiegen werden. © André Braun

Ihre Jahresversammlung haben die 60 Mitglieder des Vereins Aussichtsturm Striegistal am Dienstag hinter sich gebracht. Ebenfalls schon erledigt sind die ersten diesjährigen Arbeitseinsätze. „Dabei haben wir die Toiletten in unserem Vereinshaus – der alten Schule in Böhrigen – modernisiert“, erzählt Vorsitzender Matthias Zimmer. Darüber hinaus habe das Treppenhaus frische Farbe bekommen. Damit macht der Aufstieg ins Domizil in der obersten Etage gleich noch etwas mehr Freude.

Wesentlich mehr Treppen steigen muss, wer vom Aussichtsturm in Böhrigen in die inzwischen vor Rapsblüten gelb leuchtende Landschaft schauen möchte. Das ist am Wochenende wieder möglich. Dann wird auf den Stufen etwas mehr Gedränge sein als an einem gewöhnlichen Wochenendtag. Denn der Verein lädt für Sonnabend zum Familienfest ein. Und dann darf nicht nur die 142 Holzstufen hinauf- und wieder heruntergekraxelt werden. Matthias Zimmer kündigt gleich zwei Bands an, die die Festbesucher unterhalten sollen. So spielt in den Nachmittagsstunden ab etwa 15 Uhr zunächst die Band Walo aus Marbach. Ab 18.30 Uhr ist traditionelle irische Folk-Musik mit der Gruppe Funtones aus Chemnitz zu erleben. Es gibt Kaffee und Kuchen, Frisches vom Grill und Angebote für Kinder.

Rund um den Turm ist alles für das Fest vorbereitet. Geöffnet hat er nach der Winterpause schon seit Monatsbeginn bis Ende Oktober an Sonnabenden, Sonn- und Feiertagen von 9 bis 18 Uhr sowie in den Schulferienmonaten Juli, August und September täglich von 9 bis 18 Uhr. Drei Frauen aus Böhrigen haben die Schlüsselgewalt und sorgen dafür, dass die Besucher garantiert ins Land schauen können.

Zweiter fester Termin ist auch 2017 der Tag des offenen Denkmals im September. An diesem Tag zeigen die Turmfreunde das Bauwerk als Denkmal und veranschaulichen Interessierten, wie viel Zeit, Energie und Geld sie in die Sanierung des Turmes gesteckt haben. Der Eröffnung vor 126 Jahren folgte eine lange Schließzeit wegen Baufälligkeit. Erst seit 2011 haben Besucher wieder die Möglichkeit, den Turm zu besteigen und den Ausblick zu genießen. Wünschen würden sich die Vereinsaktiven noch, dass die bereits erschlossenen Wege zum Turm zu einem Rundwanderweg verbunden werden können. Dazu soll es Gespräche mit der Gemeinde und der Agrargenossenschaft geben. Überdies hofft Matthias Zimmer, dass das Geschaffene erhalten werden kann. Um den Turm gibt es Sitzgruppen und viele Anpflanzungen. Alles will gepflegt sein. (DA/sig)

Veranstaltungstipp: Familienfest am Aussichtsturm Striegistal in Böhrigen am Sonnabend ab 14 Uhr.

