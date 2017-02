Gut zu wissen Rundweg soll schöner werden Die Stadt setzt auf mehr Touristen. Für die will sich Hohnstein auch herausputzen.

Vom Röhrenweg hat man einen schönen Ausblick auf die Stadt Hohnstein. © Dirk Zschiedrich

Der Röhrenweg über der Oberen Straße in Hohnstein ist bei Touristen wie auch Einheimischen ein beliebter Rundweg, von dem sich jede Menge schöner Ein- und Ausblicke bieten. Von hier aus lassen sich die schönsten Postkartenmotive von Stadt und Burg schießen.

Allerdings steht der Zustand des Rundweges immer wieder in der Kritik. Erst jüngst bemängelte Wolf-Dieter Ernicke, Stadtrat und Ortsvorsteher von Hohnstein, dass im hinteren Bereich der Blick auf die Stadt durch viele Bäume versperrt ist. Andere beklagen, dass der Weg an einigen Stellen Löcher hat. Das soll sich ändern. Der Rundweg soll schöner werden, auch, weil er ein Angebot für Touristen sein soll. Hohnsteins Tourismuschef André Häntzschel hat ein Konzept in Arbeit, das sich mit dem Weg befasst. „Der Röhrenweg hat als touristisches Element bei uns eine hohe Priorität. Und dafür müssen wir etwas tun“, sagt er. Nicht zuletzt ist ein Abschnitt des Röhrenweges auch Teil des Kasperpfades, der ebenfalls durch Hohnstein führt. Für diesen wirbt die Stadt gar damit, dass er für Spaziergänger mit Kinderwagen nutzbar ist.

Geplant ist, unter anderem die Sitzbänke zu erneuern. Einige neue sollen hinzukommen. Außerdem müssen die Geländer repariert werden. Der Weg selbst soll so hergerichtet werden, dass er besser begehbar ist. Die Tourismus GmbH hofft, dafür Fördermittel zu bekommen. Ob allerdings die Sichtachsen im hinteren Bereich wieder hergestellt werden könnten, da sei er sich nicht sicher, sagt André Häntzschel. In dem von dem Ortsvorsteher angesprochenen Abschnitt müssten einige Bäume komplett gefällt werden. Und das ist beim Röhrenweg seit jeher ein heikles Thema. Schon vor einiger Zeit wurde diskutiert, einige alte Bäume zu fällen. Um die Aktion gab es damals viele Streitereien. Immerhin sind eben auch die alten Bäume ein Markenzeichen für den Röhrenweg.

Letztlich hatte man sich entschieden, nur einige wenige Bäume zu fällen und bei insgesamt 57 Bäumen nur das Totholz zu entfernen und die Kronen zu kürzen. Seitdem sind die Mitarbeiter des Bauhofes immer wieder mit Sicherungsmaßnahmen an den Bäumen beschäftigt. Vorrangig gehe es also um den Freischnitt an markanten Stellen und nicht um das Fällen von Bäumen.

