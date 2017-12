Rundum-Programm auf der Weihnachtsbühne Große und kleine Sänger sowie Tänzer verkürzen in Neustadt das Warten auf die Geschenke. Und natürlich gibt es auch viele Leckereien.

Am zweiten Adventswochenende gab’s in Neustadt eine Nikolauswette. © Unger

Neustadt. Die Bühne auf dem Neustädter Marktplatz steht bereits. Hier finden zum Weihnachtsmarkt vom 15. bis 17. Dezember eine Vielzahl von Veranstaltungen statt. An allen drei Tagen gibt es auf der Weihnachtsbühne ein buntes Programm. Geplant sind musikalische Darbietungen der Schul- und Kindergartenkinder, der Chöre sowie Tanzeinlagen der Vereine. Die Musikschule Sächsische Schweiz beginnt am 16. Dezember, 13.30 Uhr, mit ihrem Programm. Danach ist die evangelische Grundschule Hohwald an der Reihe. 16 Uhr gastiert Tom Adler mit einem musikalischen Weihnachtsprogramm. In der Friedrich-Schiller-Oberschule können die Besucher am Sonnabend, 14 Uhr, die Aufführung „Robin Hood“ vom Theaterverein Schillers Schüler erleben. 17 Uhr gibt es dann beim Öffnen des Adventskalenders im Rathaus ein Mitmachprogramm. Auf alle kleinen Gäste warten ein Gewinnspiel mit tollen Preisen und natürlich der Weihnachtsmann sowie Frau Holle, die ihre Wichtel mit im Gepäck hat. Neustadt hat aber noch etwas anderes zu bieten, und zwar einen Weihnachtsengel. In diese Rolle schlüpft Schokoladen-Sommelière Sarah Gierig-Thomas, die erst vor wenigen Tagen ihren ersten MDR-Auftritt bei der Sendung Riverboat hatte.

Sie wird am Sonntag, 16 Uhr, beim traditionellen Stollenanschnitt dabei sein. 16.30 Uhr sollten dann alle Besucher aufmerksam zuhören, wenn auf der Marktbühne die Gewinner des Weihnachtsrätsels ausgelost werden. 17 Uhr öffnet sich das nächste Türchen am Adventskalender am Rathaus mit dem Zauberer Mario Wilsen. In der St.-Jacobi-Kirche geben 17 Uhr Neustädter Chöre und Instrumentalisten ein Adventskonzert. Im Stadtmuseum können Besucher am Sonnabend und am Sonntag jeweils von 13 bis 17 Uhr die Ausstellung „Alle Jahre wieder – Bräuche zur Weihnachtszeit“ anschauen. Außerdem haben am Sonntag die Geschäfte in Neustadt bis 18 Uhr geöffnet. (SZ)

Das komplette Programm ist im Internet zu finden unter: www.neustadt-sachsen.de

zur Startseite