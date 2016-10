Rundgang durch die Wurstfabrik Die Firma Meisters aus Bautzen bietet künftig Führungen durch den Betrieb an. Die Besucher dürfen schauen – und sogar probieren.

Interessenten können erfahren, wie bei Meister‘s die Wurst gemacht wird. © Uwe Soeder

Der Bautzener Wurst- und Fleischwarenhersteller Meister’s bietet ab sofort Führungen durch den Betrieb an. Während der einstündigen Rundgänge erfahren Neugierige, wie die verschiedenen Spezialitäten produziert und verpackt werden. Außerdem steht eine Verkostung mit auf dem Programm. Das Angebot richtet sich an Gruppen von sieben bis zu 15 Teilnehmer und kann für den Zeitraum von Montag bis Freitag jeweils zwischen 8 und 14 Uhr gebucht werden. Die Teilnahme an der Betriebsführung kostet je Person zehn Euro.

Bei Meister’s an der Edisonstraße werden täglich etwa 15 Tonnen Fleisch verarbeitet. Ein Großteil wird in den Märkten verschiedener Lebensmittelketten in Sachsen und den umliegenden Bundesländern verkauft. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen, das derzeit über 70 Mitarbeiter beschäftigt, seine Waren aber auch bis nach Dänemark. Der Umsatz lag 2015 bei mehr als zwölf Millionen Euro.

Interesse aus Vietnam

Erst kürzlich hatte das Unternehmen angekündigt, weitere Märkte in Polen und Tschechien erschließen zu wollen. Darüber hinaus interessieren sich offenbar aber auch Kunden im fernen Vietnam für die Wurst aus Bautzen. In dem ostasiatischen Land läuft derzeit eine Art Testverkauf. Mit dem Angebot für die Betriebsführungen will der Hersteller aber auch Menschen in der Spreestadt noch mehr auf den Geschmack bringen – und zugleich sonst eher selten mögliche Einblicke in die Lebensmittelproduktion bieten.

Anmeldung und Informationen Telefon: 03591 4840 oder

info@meisters-bautzen.de

