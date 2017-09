Rundfahrt der Hochglanzpolierten Noble Karossen, gepflegte Schätzchen und glänzende Exoten rollten am Samstag bei der Rallye Elbflorenz von Dresden aus durch Sachsen.

Im Takt von 30 Sekunden rollten die Rallye-Teilnehmer an den Start. © Christian Juppe

Das Terrassenufer war noch in Nebel gehüllt, als sich am Sonnabendmorgen 159 Oldtimer an der Elbe versammelten. In Reih` und Glied standen sie bereit, um pünktlich 8.30 Uhr zur SZ-Rallye Elbflorenz zu starten. Alle 30 Sekunden durfte ein Wagen aufbrechen. Fahrer und Beifahrer mussten ein gutes Team sein, denn die Strecke konnten sie nur anhand eines Roadbooks meistern.

Darin befanden sich nicht nur Vorgaben, nach wie viel Metern abzubiegen war, sondern es gab auch Aufgaben zu meistern, wie das Gewicht des eigenen Wagens samt Insassen zu schätzen oder in einer vorgegebenen Zeit eine Lichtschranke zu passieren.

Die Rallyestrecke zog sich über 250 Kilometer durch Ostsachsen – Dresden, Thiendorf, Lausitzring, Bautzen, Rammenau und zurück nach Dresden ans Terrassenufer. 18 Wegpunkte gab es, an denen ein Stempel geholt werden musste. An jedem erwarteten Zuschauer die Fahrer, viel Publikum bestaunte die polierten wie knatternden Karossen: Wartburg, Porsche, Trabi, Ferrari, Ford Mustang - und als ältester Veteran der Landstraße ein Ford A aus dem Jahr 1928.

„Es war sensationell. Unsere Hotelgäste waren begeistert“, sagt Petra Schuhmann, Hoteleigentümerin in Kirschau-Schirgiswalde. Auch den Fahrer hat ihre Strecke gut gefallen. „Wir kamen an Orte, wo man bisher noch nicht war“, sagt Theresia Donath aus Görlitz, die mit ihrem DKW Junior, Baujahr 1962, antrat. So gefiel ihr auch der kurze Stopp am Bischof-Benno-Haus in Schmochtitz, obwohl sich dort nicht so viele Zuschauer eingefunden hatten.

Am Abend kehrten die Oldtimer ans Terrassenufer zurück. Gesamtsieger der Rallye waren Patrick Weber und Sonja Ackermann aus Rheinland-Pfalz. Mit ihrem BMW aus dem Jahr 1973 holten sie den ersten Platz.

Im September 2018 wird die Rallye Elbflorenz in die sechste Runde gehen.

Polierter Lack und knatternde Motoren



