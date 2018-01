Runder Tisch zu Landarzt-Kritik Günter Krause aus Hainewalde, der seine Zulassung verbrennen wollte, ist am Donnerstag zu Gesprächen in Dresden eingeladen.

Der Allgemeinmediziner Günter Krause in seiner Praxis. © Matthias Weber

Hainewalde/Dresden. Der Hainewalder Landarzt Günter Krause wird an diesem Donnerstag zu Gesprächen nach Dresden reisen. Das bestätigte Krause auf SZ-Anfrage. Ende Oktober vergangenen Jahres hatte er mit der öffentlichkeitswirksamen Verbrennung seiner Zulassung in Dresden gedroht, wenn Politik und Krankenkassen nicht einlenkten und sich nicht mit den Problemen der Landärzte, aber auch der Fachkollegen beschäftigen.

Krause war daraufhin kurzfristig zu Gesprächen bei der Kassenärztlichen Vereinigung und auch beim Sozialministerium eingeladen worden. Für den Beginn dieses Jahres hatte man gemeinsame Gespräche – gewissermaßen einen runden Tisch – vereinbart. Das erste grundlegende Treffen soll nun an diesem Donnerstag stattfinden.

Nach Angaben von Günter Krause werde er gemeinsam mit weiteren Ärztevertretern am Nachmittag mit Gesprächspartnern der Krankenkassen, der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsens und des Ministeriums beraten. Was thematisch im Fokus stehen soll, sei noch in der Abstimmung, erklärte der Hainewalder dieser Tage. Er selbst hatte die Rahmen- und Arbeitsbedingungen im derzeitigen System gerade auch auf dem Land kritisiert. (SZ/abl)

