Runder Tisch für Puschkinplatz gefordert Wie sicher ist der zentrale Park von Riesa? Nach einer Schlägerei unter Asylbewerbern werden nun Lösungen gesucht.

Bunte Mischung: Der Puschkinplatz hat sich längst zum Treffpunkt von Asylbewerbern in Riesa entwickelt. © Klaus-Dieter Brühl

Auch Tage nach einer Schlägerei unter jungen Asylbewerbern am Puschkinplatz wird die Situation im Park in Riesa diskutiert. Ob die zwei schwer verletzten Syrer mittlerweile das Krankenhaus verlassen konnten, teilte die Polizei nicht mit. Was sich genau abspielte, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Nach dem Vorfall vom Montagabend hatte Riesas OB Marco Müller (CDU) mehr Polizeipräsenz am Puschkinplatz gefordert. Es soll gemeinsame Patrouillen mit Mitarbeitern des Ordnungsamts geben.

Bei den Stadträten stößt das auf ein geteiltes Echo. Uta Knebel hat den Eindruck, dass die Art und Weise der Berichterstattung das Gefühl der Unsicherheit verstärkt. „Eine Erkenntnis der Wahlen war ja, dass die AfD punktet, weil sie das ‚Geschäft mit der Angst‘ macht“, sagt die Linken-Fraktionsvorsitzende. „Begibt sich OB Marco Müller in dasselbe Fahrwasser und spielt mit den Gefühlen der Bürger?“

Uta Knebel selbst fühlt sich auf dem Puschkinplatz wohl. „Ich überquere den Platz regelmäßig und kann mich davon überzeugen, dass er angenommen wird.“ Verstärkte Polizeistreifen würden die Ursachen für Zwischenfälle nicht beseitigen, sondern die Auseinandersetzungen lediglich verdrängen. Nötig sei es, Arbeit und Beschäftigung für die Menschen zu finden – dann gäbe es auch weniger Aggressionen, unabhängig von der Nationalität.

Stefan Schwager (Freie Wähler) kennt Ängste und Bedenken von Anwohnern. „Wenn sich unsere Bürger unwohl fühlen, sollte man den Ursachen auf den Grund gehen.“ Es könne schon helfen, wenn die Einwohner mehr Präsenz im öffentlichen Raum zeigten: „Ein buntes und friedliches Miteinander ließe gar keine Störenfriede zu. Also mehr Feste und Spiele auf dem Platz!“ Unsicherheit entstehe auch dann, wenn Einwohner das Gefühl bekommen, von der Polizei allein gelassen zu werden.

„Wenn ich als Bürger die Polizei rufe und diese kann es personell nicht stemmen, etwas zu unternehmen, bekomme ich Zweifel und meide gegebenenfalls diese Plätze.“ Die Landes- und Bundesebene müsse Entscheidungen fällen, damit die Polizei genug Personal hat, präsent zu sein. Zudem brauche. Riesa-Angebote, wo sich die Bürger ausleben können. „Das ist besser, als alles verbieten und kontrollieren zu wollen.“

Die Stadträte müssten mehr auf die Bürger hören, statt sich hinter Parteizielen und Fraktionsaufgaben zu versteifen. „Gelingt das, dann ist Riesa mit allem wieder attraktiv, nicht nur mit dem Puschkinplatz“, sagt Schwager. Andreas Näther (SPD) hält zusätzliche Streifen nicht für ausreichend – das sei eine Sofortreaktion, die etwas die Bevölkerung beruhige, aber das Problem nicht löst. „Der Puschkinplatz war auch schon, bevor die Asylsuchenden kamen, ein Ort, wo es mit gewissen Bürgern immer mal wieder Stress gab.“

Dennoch: Gewisse Asylsuchende würden den Platz für ihre Geschäfte nutzen und zunehmend beherrschen – wie es in der Drogenszene üblich sei. „Die Mehrheit der in unserer Stadt Schutz suchenden Asylbewerber achten unsere Gesetze und Kultur und wollen lernen und arbeiten.“ Täter seien zu bestrafen – ob Fremde oder Deutsche.

Durch den freien WLAN-Zugang und die Bushaltestellen sei der Platz für Asylsuchende attraktiv. Sie hätten viel Zeit und kämen aus Ländern, wo man bis Mitternacht auf Plätzen sitzt. „Dies kann auch belebend für die Innenstadt sein, wenn es in einem guten kulturellen Rahmen läuft.“ Näther schlägt vor, einen Runden Tisch zum Puschkinplatz einzuberufen: Dort könnten Kreative und Anwohner gemeinsam Ideen für den Platz entwickeln.

zur Startseite