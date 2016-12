Runder Geburtstag am Lößnitzgymnasium Schulleiterin Angela Hartmann hat in zehn Jahren viele neue Konzepte umgesetzt.

Das Lößnitzgymnasium in Radebeul. © Archiv/Arvid Müller

Am Dienstag hatten die Kinder am Lößnitzgymnasium Unterricht nach B-Plan. Das ist Unterricht mit verkürzten Stundenzeiten. Die Schulleiterin Angela Hartmann hat das für diesen Tag festgelegt, denn es ist ihr 60. Geburtstag und sie will, dass die Kinder an diesem Tag auch ein kleines Geschenk bekommen: Zeit.

„Ich wollte Lehrerin werden“, erklärt die studierte Pädagogin der Fächer Biologie und Chemie ihren Berufswunsch, „weil ich lange Jahre Schulangst hatte.“ Das habe sie motiviert, es besser zu machen. Über mehrere Stationen als Lehrerin und Schulleiterin wechselte die Mutter zweier Töchter 2001 in die Schulaufsicht. Im Jahr 2006 wurde sie Schulleiterin am Lößnitzgymnasium. Inzwischen ist die Zahl der Kinder und der Bewerbungen für diese Schule so angestiegen, dass sehr viele Anwärter per Los auf andere Schulen verwiesen werden müssen.

Jeden ihrer Zöglinge kennt Angela Hartmann an der Schule mit Namen, kann die Klasse und die entsprechenden Geschwister zuordnen. Das hat was mit Identifikation zu tun. Die Schulleiterin hat ein Konzept zum „Freien Arbeiten“ und den fächerverbindenden Unterricht umgesetzt. Zu den von Hartmann angeschobenen Projekten gehörten außerdem die Neugestaltung des „Grünen Klassenzimmers“ im Haupthaus, die Gestaltung des Schulhofs dort und die Veränderung des Unterrichtbeginns von 7.15 auf 7.55 Uhr. „Ich kann mich auf mein Team wirklich verlassen“, sagt sie zur guten Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium am Gymnasium. An der Schule laufe alles okay.

