Runde drei für die Elternbeiträge Seit September diskutiert Ottendorf über eine Erhöhung. Eine Entscheidung muss endlich gefällt werden.

Fällt die Entscheidung am Montag? Gibt es dann endlich eine klare Aussage zu den künftigen Elternbeiträgen in Ottendorfs Kindertagesstätten? Schaut sich der aufmerksame Beobachter den Verlauf der vergangenen Gemeinderatssitzungen zu diesem Thema an, so scheint es zweifelhaft, dass sich die Gremiumsmitglieder auf eine Lösung einigen können. Schließlich debattieren die Ottendorfer bereits seit September zu dem Thema. Sei es nun im Gemeinderat oder im Hauptausschuss.

Grundsätzlich geht es um eine Erhöhung der Elternbeiträge, um die finanziell klamme Gemeindekasse zu unterstützen und eine dauerhafte Leistungsfähigkeit zu garantieren. Nach dem Gesetz über Kindertageseinrichtungen (SächsKitaG) gilt übrigens folgende Regelung: Die Elternbeiträge sollen bei Krippen mindestens 20 Prozent und dürfen höchstens 23 Prozent, bei Kindergärten und Horten mindestens 20 Prozent und höchstens 30 Prozent der zuletzt bekannt gemachten Betriebskosten betragen. In Ottendorf-Okrilla ist es bisher so geregelt, dass Eltern für die Krippe 19,7 Prozent, für den Kindergarten 24,83 Prozent und für den Hort 25,34 Prozent der Betriebskosten zahlen. Es gibt also Spielraum. Die Frage ist, wie weit der Gemeinderat diesen Spielraum ausnutzen möchte. Und genau über diese Frage herrschte bei den vergangenen Sitzungen immer wieder Uneinigkeit. So forderte Kay Albertowski (CDU) zuletzt, die Elternbeiträge in der Krippe auf 20 Prozent, bei der Kita auf 25 Prozent und im Hort auf 26 Prozent festzulegen. Lukas Ladig (AP) forderte dagegen 22, 27 und 28 Prozent. Keiner der Vorschläge erhielt eine Mehrheit. Welche Prozentsätze nun am Montag, dem 5. Dezember, in den Raum geworfen werden, bleibt abzuwarten. Die Sitzung beginnt in jedem Fall 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses.

