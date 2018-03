Fußball – Kreispokal Runde der Überraschungen Auch wenn nur drei Spiele des Achtelfinals zur Austragung kamen: Der Kreispokal hat gehalten, was er verspricht.

Während sich die Döbelner Robert Staroske (links) und David Klose über einen Treffer des ESV freuen, haben die Ostrauer Lukas Bauer (links) und Benjamin Luther eher lange Gesichter. © André Braun

Pokalwettbewerbe besitzen eigene Gesetze. Diesen Beweis erbrachten die drei ausgetragenen Begegnungen im Achtelfinale des Kreispokals Muldental/Leipziger Land, denn jeweils zogen die niederklassigen Teams in das Viertelfinale ein.

Die größte Sensation gab es am Sonntagnachmittag, wo bei sonnigem Wetter und angenehmen äußeren Temperaturen der A-Kreisligist ESV Lok Döbeln mit dem SV Ostrau 90 ein Spitzenteam der Kreisoberliga aus dem Rennen warf. Die Jahnataler legten zwar los wie die Feuerwehr und gingen bereits nach zwei Minuten durch einen Treffer vom Michal Brnicky in Führung, doch sie verpassten es dann, scharf nachzuwaschen. So kamen die Gastgeber auf dem teilweise tiefen Rasen immer besser ins Spiel und glichen nach 18 Minuten mit einem von David Klose verwandelten Strafstoß aus. Davon zeigte sich der Favorit schon geschockt und musste nur eine Minute später durch Philipp Däumer das 2:1 hinnehmen. Weitere Konterchancen ließen die Gastgeber dann ungenutzt. In der Folgezeit retteten die Großbauchlitzer die Führung mit großer Kampfkraft in die Pause und schockten die Gäste nach einer knappen Stunde mit einem von Steven Kaulich direkt verwandelten Freistoß zum 3:1. Ostrau besann sich nun auf seine Tugenden, bestimmte die Partie und glich durch Marco Fromme (71.) und einen von Lukas Bauer verwandelten Strafstoß aus. Das Spiel schien, aufgrund nachlassender Kräfte beim ESV, zu kippen. Doch als Toni Beyersdorf im Strafraum gelegt wurde, gab es Elfmeter. Diesen verwandelte Matthias Engler zum umjubelten Siegtreffer des Außenseiters. „Wir wussten durch die fehlende Vorbereitung nicht, wo wir stehen. Aber wir haben den Kampf gegen die spielerisch besseren Ostrauer angenommen und am Ende hat nicht der Bessere, sondern der Glücklichere gewonnen“, sagte ESV-Trainer Frank Domaniecki und fügte an: „Es hat den Jungs vor 130 Zuschauern schon Spaß gemacht.“

Eine ebensolche Überraschung wie den Großbauchlitzern gelang auch dem Spitzenreiter der Kreisliga A, VfB Leisnig. Gegen den Tabellenzehnten der Kreisoberliga, SV Chemie Böhlen, setzten sich die Bergstädter in der Verlängerung mit 3:2 durch. Bei den Leisnigern fühlte sich auf dem tiefen Geläuf der Otto-Schuricht-Sportstätte der landesligaerfahrene Patrick Hußner offensichtlich pudelwohl und brachte seine Farben mit einem Doppelschlag nach einem Doppelpass mit Toni Schulz in der zehnten und einem Kopfballtreffer in der zwölften Minute in Führung. Im weiteren Spielverlauf wurden die Böhlener stärker. So überraschte der Anschluss vor der Pause und der Ausgleich nach 70. Minuten wenig. Mit dem 2:2 ging es in die Verlängerung, in der erneut Patrick Hußner zuschlug. Sein noch abgefälschter Ball senkte sich über den weit vor seinem Gehäuse stehenden Böhlener Keeper zum 3:2 in die Maschen des Chemie-Tores.

Und auch B-Kreisligist Roßweiner SV II konnte mit dem A-Kreisligisten SV Aufbau Waldheim ein höherklassiges Team aus dem Weg räumen. Nachdem die mit Christopher Wiesner und Stephan Krondorf verstärkten Gastgeber durch Wiesner in Führung gegangen waren, glichen die Gäste vor der Pause durch Sven Kretschmer aus. In der zweiten Halbzeit verpassten es die Roßweiner, den Sack zuzubinden. Das gelang ihnen in der Nachspielzeit mit Treffern erneut durch Wiesner und André Weißbach.

