Rund ums Rathaus Beim 6. Wolfram-Lindner-Gedächtnisrennen sind am Sonntag etwa 100 Radsportler in Waldheim angetreten.

© Dietmar Thomas

Beim 6. Wolfram-Lindner-Gedächtnisrennen sind am Sonntag etwa 100 Radsportler in Waldheim angetreten. Das Rennen der Elite (unser Foto) gewann Erik Schubert vom KED Stevens Team. Er benötigte für die 45 Runden (63 Kilometer) 1:25:23 Stunden und sammelte dabei 20 Punkte. Nach dem Start auf dem Niedermarkt ging es über die alte Zschopaubrücke weiter An der Zschopau entlang, über die Niederstadtbrücke und entlang der Niederstadt/Heiste wieder zurück zum Niedermarkt. Kommissär Sven Mothes zeigte sich mit dem Verlauf zufrieden. „Es hat alles gut geklappt und es gab keine Zwischenfälle. Ich hätte mir mehr Zuschauer gewünscht, doch das lag sicher am schönen Wetter“, sagte Mothes. (DA)

zur Startseite