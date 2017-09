Rund um Sebnitz startet wieder Nach einem Jahr Pause ist der Radsportklassiker zurück. Anmeldungen sind noch am Wettkampftag möglich.

Die Volksbank-Classics werden nach einem Jahr Pause wieder in Sebnitz ausgetragen, und zwar am 17. September. © Daniel Förster

Der ostdeutsche Radklassiker „Rund um Sebnitz“ ist nach einem Jahr wieder da – nicht als Profiradrennen des Weltverbands UCI wie 2015, aber wie zuvor als klassisches Straßenrennen, und das in 42. Auflage.

Am 17. September sind ambitionierte Pedaleure gefragt, auf der bergigen Runde durch die Kunstblumenstadt in den Wettbewerb zu treten. Das Programm hat der gastgebende Sebnitzer Radfahrerverein 1897 gegenüber den Vorjahren etwas gestrafft – nicht zuletzt aus Kostengründen, wie es heißt. Die Rennen für Hobbyfahrer, Profis sowie Kinder und Jugendliche laufen den ganzen Tag über. Wer dabei sein will, kann sich bis Sonntag anmelden.

Anmeldungen hier bis zum 10. September. Nachmeldungen am Renntag bis 25 Minuten vor Start gegen Nachmeldegebühr.

zur Startseite