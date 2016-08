Rund um die Kirche wird es grüner Anlässlich ihrer Taufe haben Benjamin und Elias Alt einen Zierapfelbaum gepflanzt. Es gab noch mehr Grund zum Feiern.

Benjamin (links) und Elias Alt pflanzen einen Zierapfel nach ihrer Taufe in der Nähe der Stadtkirche in Hartha. © André Braun

Den Tag ihrer Taufe werden Benjamin (10) und Elias (8) nicht vergessen. Ihre Großeltern Reinhilde und Klaus Hering sowie Adelheid Alt hatten für sie mit Unterstützung des Friedhofgärtners Sebastian Markert eine Überraschung vorbereitet.

Nach dem Gottesdienst pflanzten die beiden Jungs einen Zierapfelbaum als Erinnerung an diesen besonderen Tag. Der steht nun, für alle gut sichtbar, auf einer Rasenfläche im Eingangsbereich des Marktes in der Nähe der Kirche. „Der Baum hat einen wunderschönen Standort und bekommt viel Sonne“, so Reinhilde Hering, Oma der beiden Jungs. Sie und ihr Mann waren nicht nur Gäste der Taufe, sondern gehörten mit zu den Hauptpersonen.

Denn sie feierten ihre Goldene Hochzeit. „Es war ein wunderschöner, feierlicher und ergreifender Gottesdienst, den Pfarrerin Susann Willig gestaltet hat, so die Jubilarin. Und auch das Pflanzen des Baumes werden Benjamin und Elisas in schöner Erinnerung bleiben. Alles war super vorbereitet. Vielleicht macht so etwas Schule und es werden noch mehr Bäume aus verschiedenen Anlässen gepflanzt“, so Reinhilde Hering. Das ist ganz im Interesse des Friedhofsgärtners, der mehr Grün will und deshalb nach Baumpaten sucht. (DA/je)

zur Startseite