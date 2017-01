Rund 90 Flüchtlinge in Wachwitz Das Wohnheim für Asylbewerber auf der Pillnitzer Straße ist fast voll belegt. Nun soll die Qualität der Unterkünfte besser werden.

Nachdem weniger Flüchtlinge nach Dresden kommen, sind in den Unterkünften wieder Plätze frei. So auch im Wohnheim an der Pillnitzer Landstraße. Insgesamt leben dort 89 Menschen, darunter sechs Kinder. Insgesamt ist Platz für 103 Personen.

Die Menschen, die im Wohnheim an der Pillnitzer Landstraße untergebracht sind, kommen unter anderem aus Afghanistan, Albanien, Irak, Iran, dem Kosovo, Pakistan, Somalia, Syrien, Tunesien, der Türkei, der Ukraine und aus Vietnam. Eine Person ist staatenlos. Die Geflüchteten werden vom Dresdner Verein für soziale Integration von Ausländern und Aussiedlern betreut. Der aktuelle Betreibervertrag läuft bis zum 31. Dezember 2020.

Rund 4 600 Asylbewerber leben derzeit stadtweit in Wohnungen und Heimen. Die Verteilung auf die Ortsämter variiert stark. So wohnen derzeit in Cotta 1 116 Geflüchtete, in Prohlis sind es 981, in Plauen 631, in der Altstadt 452, in der Neustadt 435, in Pieschen 183, in Leuben 172. In Blasewitz sind es 107, in Loschwitz 77, in Schönfeld-Weißig 59, in Klotzsche 21, in Cossebaude sechs und in Weixdorf fünf. Einige sind privat untergebracht.

Linke, Grüne und SPD wollen nun mit einem Antrag die Qualität der Unterbringung verbessern und dabei auch gleich für eine bessere Verteilung über die Stadt sorgen. (SZ/jv mit awe)

