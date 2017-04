Rund 500 Besucher gezählt Der Familienerlebnistag im Ernährungs- und Kräuterzentrum im Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau kam gut an.

Die Feste im Panschwitzer Kloster locken jährlich viele Gäste an. © Matthias Schumann

„Opa, das hat Spaß gemacht!“ Ein schöneres Kompliment konnten die Veranstalter des Familienerlebnistages im Ernährungs- und Kräuterzentrum im Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau nicht bekommen. Das Christlich-Soziale Bildungswerk Sachsen als Träger der Einrichtung hatte gemeinsam mit den Schwestern des Konvents, der Werkstatt für behinderte Menschen „St. Michael“ und dem Verwaltungsverband „Am Klosterwasser“ ein erlebnisreiches Programm organisiert. Zirka 500 Besucher erfreuten sich an Bewegungsangeboten im Garten, am Ostereiersuchen, an Experimenten rund ums Ei, an Bastelangeboten und am Streichelzoo der Kinder- und Jugendfarm Hoyerswerda. Da konnten auch gelegentliche Schneeschauer die gute Laune nicht verderben. (MaB/rgr)

