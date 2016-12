Nachwuchsfußball Rund 2 000 Zuschauer und 626 Tore Turniersiege bei DSC-Hallenserie gehen nach Berlin. Ordentliche Platzierungen für Stahl Riesa und Radebeul bei der D-Jugend.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Bei der 15. DSC-Hallenserie der Nachwuchsabteilung des Dresdner SC zeigten die Kicker in vier Altersklassen, was sie schon drauf haben. Die beeindruckenden Zahlen: Mehr als 2 000 Zuschauer, 22 Stunden Fußball auf drei Spielfeldern in der Energieverbund-Arena. Insgesamt bestritten 82 Teams 292 Spiele und erzielten dabei 626 Tore. Die torreichsten Duelle zeigten die F-Junioren. Hier fielen in 92 Partien 186 Treffer.

Die großen Gewinner waren die Nachwuchskicker von Tennis Borussia Berlin, die sich in drei Altersklassen (D-, E- und F-Jugend) den Turniersieg sicherten. Lediglich bei der G-Jugend hatten die Berliner Jungs vom TSV Rudow die Nase vorn, gefolgt von den Lokalmatadoren von Soccer for Kids Dresden. Bei der D-Jugend sicherte sich die SG Dynamo Dresden den zweiten. Die BSG Stahl Riesa und der Radebeuler BC waren in ihren Vorrundengruppen jeweils Zweiter geworden. In der Endabrechnung erreichten die beiden Teams Platz acht und zehn unter 24 teilnehmenden Teams. Die F- und die E-Jugend der Radebeuler schied jeweils schon in der Vorrunde aus.

„Es hat alles einwandfrei geklappt, wir haben ein tolles Feedback der Teilnehmer erhalten“, freute sich Nachwuchsleiter und Turnierorganisator Dietmar Müller über die gelungene Veranstaltung. (js)

