Rund 100 Besucher von Lärmschutz-Konferenz angelockt Die erste sächsische Veranstaltung dieser Art hielt sieben Fachvorträge bereit. Zudem war geräuschmindernde Technik für Züge aktiv zu erleben.

Die Bürgerinitiative Bahnemission-Elbtal (BI) äußert sich zufrieden über ihre erste Lärmschutzkonferenz am Sonnabend. Nach Schätzungen des Vorstands kamen am Sonnabend zwischen 80 und 100 Besucher in die Coswiger Börse. Erwartet hatte der Verein 50 bis 300 Interessierte.

Die Konferenz ging von 10 bis 17 Uhr. Einige Gäste blieben durchgängig, andere kamen gezielt zu ausgewählten Themen. Die Organisatoren hatten sieben Lärm-Fachleute aus Deutschland und Österreich als Referenten gewinnen können: von Wissenschaftlern über Vertreter der Bahn und des sächsischen Umweltministeriums bis hin zu Ingenieuren und Architekten.

Sie alle thematisierten Verkehrslärm und Lärmschutz aus ganz verschiedenen Perspektiven und erläuterten entscheidende Entwicklungen und nötige Schritte. „Ich denke, es war eine gute Mischung an Vorträgen“, resümierte Marco Kunze vom BI-Vorstand. Besonders erfreut zeigten er und Vereinschef Michael Krebs sich über die Info-Stelen mit Monitor und Kopfhörer, an denen vergleichend verschiedene Lärmschutztechniken erlebbar waren. Sie waren extra im Auftrag der Deutschen Bahn leihweise aus Berlin nach Coswig gebracht worden. „Wegen des großen Aufwands ist es ganz schwierig, sie irgendwo hinzuholen“, erklärte Marco Kunze.

Die Bürgerinitiative tritt für eine leise Bahn ein. Mit der Lärmschutzkonferenz verfolgte sie das Ziel, Bürger für das Thema Verkehrslärm zu sensibilisieren und Wissen über die verschiedenen Möglichkeiten der Lärmreduzierung zu vermitteln. Dass eine Bürgerinitiative eine Veranstaltung dieser Dimension auf die Beine stellt, gilt sachsenweit als einmalig. Ein gutes Jahr dauerte die Vorbereitung.

Die Veranstaltung besuchten viele Bürger aus Coswig, aus anderen Ecken des Landkreises Meißen und aus Dresden. „Uns gehen die Referate zum Teil zu sehr in die Tiefe, aber wir finden toll, dass ein Verein so etwas organisiert“, sagte ein Ehepaar. Ebenfalls im Publikum sitzende Architekten bescheinigten den Vorträgen ein hohes Niveau. Coswigs Bürgermeister Frank Neupold (parteilos) sowie SPD-Bundestagsabgeordnete Susann Rüthrich kamen privat vorbei.

zur Startseite