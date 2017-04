Rund 100 Anzeigen wegen Graffiti Vor allem die Mitteldeutsche Regionalbahn hat Probleme mit Schmierereien. Ein Döbelner sucht selbst nach den Tätern.

Neuralgischer Punkt in Sachen Graffiti: Bahnhöfe, wie der in Leisnig, werden besonders oft besprüht. © Dietmar Thomas

Für die einen sind sie Kunst, für die anderen Sachbeschädigung. Graffiti spalten die Gemüter. Manche machen sie einfach nur wütend, wie Immobilienunternehmer Wolfgang Müller. Erst kürzlich hat der Döbelner Strafanzeige erstattet. Unbekannte hatten einige seiner Objekte mit schwarzer Schrift und Zeichen beschmiert. Müller ergriff selbst die Initiative: Er setzte eine Belohnung in Höhe von 100 Euro für Hinweise auf die Täter aus. Mit Erfolg. Schon kurze Zeit, nachdem er die Meldung im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlicht hatte, wurde ihm anonym ein Name genannt.

Die Schmierereien hat der Immobilienunternehmern sofort entfernt. „Damit die Leute ihren Erfolg nicht noch sehen“, meint Müller. Zudem sei der Aufwand nur gering gewesen. Müller hofft, dass in Zukunft auch andere Betroffene so schnell handeln. „Wir wollen doch eigentlich eine schöne saubere Stadt“, sagt der Döbelner.

Um die 100 Strafanzeigen sind in den vergangenen Jahren bei der Polizeidirektion (PD) Chemnitz wegen Sachbeschädigung durch Graffiti eingegangen. „In jüngster Vergangenheit wurden bei der Polizei in Döbeln drei Taten angezeigt. Zwei Tatorte waren in Leisnig, einer in Döbeln“, erklärt Steffen Wolf, Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit bei der PD Chemnitz. Im Revierbereich Döbeln gab es 2015 insgesamt 96 Anzeigen, 2014 waren es 109. „Für das Jahr 2016 liegen die Zahlen auf einem ähnlichen Niveau“, so Wolf.

Bei der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) nimmt das Problem in letzter Zeit immer mehr zu, wie die MRB mitteilt. „Betroffen sind vor allem die Standorte Grimma und Döbeln“, heißt es. Im März haben die Kosten für die Beseitigung der Schmierereien schon den Stand vom Vorjahr erreicht. „Wir erstatten in jedem Fall Anzeige, leider werden die Verfahren jedoch regelmäßig eingestellt“, so die MRB. Diesen Weg gehen längst nicht mehr alle. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr »(Lasuv) zeigt nur die Fälle an, die rechtswidrig sind oder einen verfassungsfeindlichen Inhalt haben, ebenso wie die Mitnetz Strom. Wie viel Geld der Stromversorger jährlich für die Beseitigung der Schäden vorwiegend an Trafostationen und Kabelverteilerschränken ausgibt, bleibt geheim. Rund 15 000 Euro muss das Lasuv für diese Form des Vandalismus in ganz Sachsen zahlen. Finanziert wird das aus den Mitteln für die Unterhaltung der Autobahnen durch die Meistereien, so Sprecherin Isabel Siebert.

„In Döbeln gab es in letzter Zeit relativ wenige Probleme mit Graffiti oder anderen Schmierereien“, sagt Stadtsprecher Thomas Mettcher. Etwa 1 000 Euro pro Jahr muss die Stadt für die Beseitigung ausgeben. Das übernimmt nicht der Bauhof, sondern eine beauftragte Firma. „Wir vermitteln diese auch an private Grundstückseigentümer oder Einrichtungen“, so Mettcher. Die Stadt stelle generell Strafanzeige, wenn kommunale Immobilien betroffen sind. „Bisher war der Erfolg eher mäßig.“

In Waldheim hat sich nach dem Vandalismus-Zug in der Nacht vom 16. auf den 17. März eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema gebildet. Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Polizei suchen nach einer Idee, wie gegen das Problem in Zukunft vorgegangen werden kann. „Wir verurteilen die Randale aufs Schärfste“, sagt Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). In der Nacht hatten Randalierer ein Buswartehäuschen und einen Fahrbahnautomaten zerstört. Besonders oft beschmiert werden der Bahnhof sowie die Bahnhofbrücke. Bei der Beseitigung spricht sich die Stadt mit der Bahn ab. Oft müssen aber auch Mitarbeiter des Bauhofes handeln. „Wir müssen dann Leute dafür abziehen, die wir eigentlich für andere Aufgaben benötigen“, sagt Ernst. Die Stadt stellt ebenfalls immer Strafanzeige, 2016 sogar mit Erfolg. Aber: „Die Bestrafung ist oft schwierig, weil meistens das Jugendschutzgesetz greift“, so Ernst.

In Leisnig ist es nach Angaben von Stadtoberhaupt Tobias Goth (CDU) derzeit in Sachen Graffiti ruhig. Anders sah die Situation 2015 aus. Damals hatten Unbekannte fremdenfeindliche Parolen, Pseudonyme und Symbole im Stadtgebiet angebracht. Diese, vor allem an der Balustrade am Marktplatz, zu entfernen, war sehr aufwendig. 2013 hatte die Kommune ebenfalls fast 1 000 Euro für die Beseitigung der Graffiti ausgegeben. Aussagekräftig ist die Zahl aber nur bedingt. Die Arbeitszeit der Bauhofmitarbeiter ist nicht eingerechnet.

Wieder beruhigt hat sich die Situation in Roßwein. „Wir hatten eine Hoch-Zeit, als die Asylbewerber hergekommen sind“, schildert Stadtchef Veit Lindner (parteilos). Während dieser Zeit seien Ausgaben in Höhe von 3 000 bis 5 000 Euro pro Jahr angefallen. Geschmiert wurde vor allem von Gegner und Befürwortern der Asylbewegung. Zu finden war die Schmierereien fast immer an schlecht einsehbaren Stellen.

Ein Patentmittel gegen die Sprüher und Schmierer gibt es nicht. Aber die Kommunen haben Ideen, dem entgegenzuwirken. So haben einige Städte und Gemeinden potenzielle Stellen zum Besprühen gestalten lassen. Viele haben damit Profi-Sprayer Frank Schäfer beauftragt. Wolfgang Müller bekräftigt das, hat aber noch einen anderen Vorschlag. „Ich bin ein Fan von 100 Kameras für Döbeln“, sagt er. „Keiner wird sich die Aufnahmen dauerhaft anschauen, nur bei Problemen“, ergänzt Müller.

