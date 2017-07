Rums! Mit einem lauten Knall fiel am Montag der 25 Meter hohe Schornstein an der Schule in Bannewitz. Es ist der Startschuss für ein Millionenprojekt.

Punkt 14 Uhr wurde am Montag der Sprengknopf gedrückt.

Mit einem gewaltigen Knall stürzte der alte Riese neben der Grund- und Oberschule „Am Marienschacht“ in Bannewitz um – unter Applaus und den neugierigen Augen der Hortkinder in Bannewitz.

Am Schluss war nur noch ein Haufen Schutt übrig – und der lag an der richtigen Stelle.

Ein grelles Tröten erschallt. Jetzt wird es ernst. Totenstille. Plötzlich knallt es ohrenbetäubend. Langsam verliert der Riese an Halt, dann geht es ganz schnell. Der 25 Meter hohe Schornstein kippt binnen Sekunden mit einem dumpfen Schlag in die Baugrube. Eine dicke Staubwolke türmt sich auf, als wolle sich der Koloss nochmals erheben. Dann lichtet sich der Staub und der Blick wird frei auf den Schutthaufen.

Der alte Schornstein an der Grund- und Oberschule „Am Marienschacht“ liegt seit Montagnachmittag in Trümmern. Manfred Küchler ist erleichtert. Er schmunzelt: „Es hat geklappt.“ Ganz sicher war sich der Sprengmeister dabei nicht. Gerade einmal 300 Gramm Sprengstoff hatte der 72-Jährige von der Pirnaer Sprengtechnik am Fuße des Schornsteines angebracht. „Mal sehen, ob das genügt“, meinte Küchler noch skeptisch, bevor er den Auslöser drückte. Es genügt. Der Ziegelbau fällt vorbildlich – und vor allem kommt dabei nichts anderes zu Schaden.

Selbstverständlich sei das nie, sagt Manfred Küchler. Seit 1991 drückt er schon auf den Sprengknopf. In Steinbrüchen, an Brücken und eben an Schornsteinen. Dieser in Bannewitz, erzählt er, sei ein Besonderer. Es ist nämlich sein 444. Schornstein, den der studierte Sprengingenieur zu Boden bringt. „So einen Schornstein sollte man schon für voll nehmen“, sagt er. Da werde auch mitgezählt.

Ganz einfach sind die Bedingungen für Manfred Küchler an seinem Einsatzort in Bannewitz nicht gewesen. Das Bannewitzer Schulhaus steht keine drei Meter vom Sprengort entfernt. Und in unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich Einfamilienhäuser. Damit möglichst keine Splitter umherfliegen, hat der Sprengmeister die explosive Munition mit Bauvlies und Matten umwickelt. Außerdem wurden in Fallrichtung des Schornsteines zwölf Betonelemente aufgestellt, die umhergeschleuderte Trümmerteile abschirmen sollten. Unterstützung kam auch von der Freiwilligen Feuerwehr Bannewitz, die mit ihrem Löschfahrzeug anrollten und rund 6 500 Liter Wasser auf das Sprengfeld pumpten, um die Dreckwolke so gering wie möglich zu halten. Der Plan ging auf.

Dass auch weiterhin alles planmäßig läuft, hofft nun vor allem die Bannewitzer Rathausspitze. Denn mit der Sprengung des Schornsteines fiel quasi der Startschuss für ein Millionenprojekt. Nachdem die Firma Hartlepp aus Freital den Trümmerhaufen geräumt hat, sollen spätestens ab Mitte August die Arbeiten für den 1,5 Millionen Euro teuren Anbau beginnen, der an das Bestandsgebäude gesetzt wird. In dem Neubau finden ab Sommer 2018 die Fachkabinette für die Oberschüler ihren Platz. Anschließend soll der komplette DDR-Bau rundum saniert werden, im hinteren Bereich der Schule eine neue Dreifeldhalle für Vereine und die rund 500 Schüler entstehen und die alte Turnhalle zu einer großen Mensa umgebaut werden. Rund elf Millionen Euro will Bannewitz bis 2022 in den Schulstandort investieren. Eine Mammutaufgabe.

