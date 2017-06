Rumpelpiste soll ausgebaut werden Die Verbindung zwischen Oberhermsdorf und Kleinopitz soll endlich ausgebaut werden. Auch ein Radweg wird angelegt.

© Symbolfoto: dpa

Seit Jahren ist sie die schlechteste Straße im Gebiet von Wilsdruff, nun soll die Verbindung zwischen Oberhermsdorf und Kleinopitz endlich grundhaft ausgebaut werden: Nach Auskunft der Stadt hat der Landkreis die Pläne für die Sanierung der Kreisstraße 9080 fertiggestellt. Demnach soll die Kreisstraße analog des Abschnitts Kesselsdorf-Oberhermsdorf weitergebaut werden. Parallel zur Fahrbahn wird ein separater Radweg angelegt. Die Flächen dafür werden über das Flurneuordnungsverfahren zur Verfügung gestellt, informierte Wilsdruffs Bürgermeister Ralf Rother (CDU) die Stadträte. Das Landratsamt rechnet mit Kosten von 1,4 Millionen Euro.

Der Fördermittelantrag soll in diesen Tagen eingereicht werden. Rother: „Sofern die Fördermittel rechtzeitig zur Verfügung stehen, kann mit einem Baubeginn in diesem Jahr gerechnet werden.“ Die Straße ist seit Langem marode und musste etliche Male geflickt werden. Die Ränder sind ausgebrochen, weil die Fahrbahn so schmal ist, dass schon Pkws Mühe haben, aneinander vorbeizukommen. (hey)

zur Startseite