Rummelsnuff schreibt sein Leben auf Der urige Berliner Künstler machte an der Röder seine ersten Schritte. Großenhainer Namen sind im Buch zu finden.

Sänger Rummelsnuff alias Roger Baptist bei einem Auftritt 2011 in Riesa.

Bis zur Wende wohnte er bei seiner Großmutter, der Klavierlehrerin Gerda Raue auf der Waldaer Straße 9.

Er trainierte Kraftsport in der inzwischen abgerissenen Halle im Stadtpark.

Roger Baptist ist voriges Jahr 50 geworden. So hat der Künstler, der heute in Berlin lebt und sich Rummelsnuff nennt, gedacht, es wäre Zeit für die Autobiografie. Im März sollen seine Memoiren unter dem Titel „Rummelsnuff – Das Buch“ bei der Eulenspiegel-Verlagsgruppe erscheinen. Beginnen werden sie in Großenhain, da wo Roger Baptist 1966 geboren wurde – als Sohn der Musiker-Eltern Renate (Reni) und Peter. „Meine Mutter war Geigenlehrerin aus Großenhain, sie sang im Gerd-Michaelis-Chor, bevor sie bei Frank Schöbel Keyboards und Violine spielte“, erzählt Rummelsnuff. Sein Vater stammt aus Berlin, war Posaunist und Bandleiter der Peter-Baptist-Combo. Die Eltern waren ständig unterwegs, ließen sich später scheiden.

So wohnte Roger bei seiner Oma, der Klavierlehrerin Gerda Raue auf der Waldaer Straße. Natürlich spielte auch für ihn Musik schon früh eine Rolle. Rummelsnuff beschreibt, wie er Fagott lernte, obwohl er sich mehr für die Trompete begeisterte. Mit 13 spielte er um 1980 im Gemeinschaftsorchester bzw. Pionier- und Jugendblasorchester. Das Instrument war für ihn körperlich allerdings recht schwer. Denn Roger war damals noch schmächtig und schüchtern. Und hatte schwarzes Haar. Er ging in der Pestalozzischule in die Klasse mit Töchtern aus weiteren musikalischen Familien, so mit Manuela, der Tochter von Chorleiter Jürgen Becker. Und mit Tatjana aus der Familie von Evelin und Karlfrid Winkler. Auch Fagottistin Gundula Östreich kann sich noch an Roger erinnern.

Im Buch fallen die Namen von „ein paar Zabeltitzer Jungs, von denen noch einer dort lebt“. Auch Harry und Don tauchen mal kurz auf. Alex war ein weiterer der „Bande“. Er lebt seit der Wende im Westen, einer der damals schon den Kraftsport ernst nahm. Dorthin zog es in den 1980er Jahren auch Rummelsnuff. Die Kraftsporthalle im Stadtpark wurde sein Freizeitziel. Roger hatte Bilder von Muskelprotz Arnold Schwarzenegger gesehen.

Von seinem Äußeren war er fasziniert. Mit selbstgebastelten Hanteln hat Roger trainiert. Nach der Schule wurde er Mechaniker. Er beschreibt die Werbeabteilung der HO, amüsiert sich über Arbeitsweise und Aufträge, auch von staatlichen Institutionen. Es gibt Szenen im Jugendclub Impuls auf der Villastraße. Und dann wird es auch politisch. „Im Buch wird über einen Vorfall an der Kirche berichtet, der recht hohe Wellen schlug“, so Roger Baptist. Man liest Zeilen über einen Stasi-Genossen, der eine Akte über den jungen Großenhainer anlegte und akribisch führte. „Eigentlich hatten wir es ja auch darauf angelegt, für die interessant zu werden“, blickt der 50-Jährige heute zurück. Für ihn sei Großenhain immer der Lieblingsort gewesen. Er erinnert sich an das Stadtbad, wo er schwimmen lernte. Eine Tante wohnt noch heute auf dem Kupferberg.

24. März: Rummelsnuff ist Gast auf dem MDR-Riverboat.

