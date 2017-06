Rummel in der ganz Weißwasser An diesem Sonnabend geht es mit einem Bürgerfest vom Bahnhof über den Kirchplatz bis zum Markt in die zweite Runde.

Viel Spaß hatten Lucia,Yasmina mit ihrer Mutti auf dem Rummel auf dem Bahnhohvorplatz. © Joachim Rehle

Weißwasser. Mit Karussellfahrten, Autoscooter und jeder Menge Musik startete am Freitag das Stadtfest Weißwasser. Lucia und Yasmina genießen mit ihrer Mutti den Rausch der Geschwindigkeit. An diesem Sonnabend geht es mit einem Bürgerfest vom Bahnhof über den Kirchplatz bis zum Markt in die zweite Runde. Damit das Fest ein reines Vergnügen bleibt, wies Mitorganisator Frank Schwarzkopf vom Stadtverein darauf hin, dass der Stadtfestrummel nicht für einen Rummel anderer Art genutzt werden dürfe. Im Vorfeld häuften sich Befürchtungen, das Fest könnte für Wahlwerbung mit Blick auf die im Herbst anstehende Oberbürgermeisterwahl „zweckentfremdet“ werden. Schwarzkopf kündigte an, Verstöße mit Platzverweisen ahnden zu wollen.

