Rumänische Spezialitäten in der Schwimmhalle Das Bistro in der Weißwasseraner Schwimmhalle hat wieder geöffnet.

Ionut Ispas (v.l.), Cristina Mihaela Topolnicinu und Flavius Nesin bieten seit Montag den Gästen der Schwimmhalle rumänische Spezialitäten an. Das Bistro hat montags bis samstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. © Joachim Rehle

Weißwasser. Das Bistro in der Weißwasseraner Schwimmhalle hat wieder geöffnet. Die beiden Rumänen Flavius Nensin und Ionut Ispas haben es am gestrigen Montag feierlich eröffnet. „Wir sind sehr froh, dass unsere Schwimmhalle wieder ein Bistro hat“, sagt Madeleine Skubich vom städtischen Bauamt. Im Namen der Stadtverwaltung wünscht sie den beiden neuen Betreibern der gastronomischen Einrichtung viel Erfolg und „gute Umsätze“.

„Meine Töchter Ioanna und Diana-Maria sind immer in der Schwimmhalle mit ihrem Verein gewesen“, erzählt Ionut Ispas, „und haben mich gefragt, warum es kein Bistro dort gibt.“ Gern hätten sie nach dem Training eine kleine Portion Pommes gegessen oder eine Cola getrunken. Das aber war seit knapp zwei Jahren nicht möglich, weil es kein Bistro mehr in der Schwimmhalle gegeben hat. Gemeinsam mit seinem Bekannten Flavius – beide haben sich über ihre Frauen kennengelernt, die als Medizinerinnen im Weißwasseraner Krankenhaus arbeiten – sei schnell die Idee geboren worden, das Bistro in der Schwimmhalle wieder zu eröffnen und selbst zu betreiben.

Was aber lag da näher, als nicht etwa deutsche, sondern rumänische Küche anzubieten? Immerhin stammen die Inhaber aus dem EU-Staat und sind seit gut dreieinhalb Jahren in Deutschland. „Ich bin eigentlich Bauingenieur“, gesteht Ionut Ispas mit einem Lächeln, während er die frisch geschnittenen Tomaten an der Theke drapiert. Nun aber will er rumänische „Mici“ – Hackröllchen aus Rind, Lamm und Schwein – oder rumänische Bratwürste verkaufen.

Dass es nun wieder eine gastronomische Versorgung in der Schwimmhalle gibt, freut auch Schwimmhallenleiter Bodo Bartsch. „Es hat immer wieder Anfragen von Gästen gegeben, die gerne noch einen Imbiss oder ein Getränk gekauft hätten“, erzählt er. Immerhin hatte sich die Stadtverwaltung als Betreiberin der Schwimmhalle seit Anfang 2015 darum bemüht, einen Gastronomen für die Einrichtung zu finden. Ein kurzes Intermezzo hatte es mit einem neuen Betreiber gegeben. Jedoch hatte dieser schnell wieder die Türen geschlossen. Die Stadtverwaltung selbst habe aber nicht aufgegeben. Mit Mietnachlässen und einer verstärkten Vermarktung hatte es bislang nicht geklappt, einen Interessenten zu finden.

Bis zum Jahreswechsel 2014/2015 hatte das Schwimmhallen-Bistro Kerstin Kleinert aus Weißwasser betrieben. Damals hatte die Stadt jedoch die Miete erhöht, weshalb sie die Bistrobetreibung hatte aufgeben müssen. (ckx)

zur Startseite