Rumänien kommt nicht zur Ruhe Am achten Protesttag verlangt der harte Kern der Demonstranten erneut den Rücktritt der Regierung. Präsident Iohannis ist jedoch gegen vorgezogene Wahlen.

Zehntausende Rumänen protestieren seit Tagen gegen die Regierung. Sie werfen ihr vor, den Kampf gegen die Korruption auszubremsen. © dpa

In Rumänien haben Regierungsgegner am Dienstagabend ihre Proteste den achten Tag in Folge fortgesetzt. Sie verlangen den Rücktritt der sozialliberalen Regierung, der sie vorwerfen, den Kampf gegen Korruption bremsen zu wollen. Auch der bürgerliche Staatspräsident Klaus Iohannis legte der Regierung einen Rücktritt nahe, sprach sich aber zugleich gegen Neuwahlen aus. Zugleich gab es in Bukarest eine kleine Gegendemonstration von Anhängern der Regierung.

Etwa 8 000 Regierungsgegner demonstrierten nach Schätzung der Medien bei nasskaltem Wetter vor dem Regierungssitz in Bukarest, mehrere Tausend waren es in drei weiteren Universitätsstädten. Zwar hat Ministerpräsident Sorin Grindeanu eine umstrittene Eilverordnung zurückgenommen, mit der die Strafverfolgung von Amtsmissbrauch eingeschränkt werden sollte. Einen Rücktritt schließt er bislang aber nachdrücklich aus. Vor dem Amtssitz von Präsident Iohannis versammelten sich etwa 2 000 Anhänger der Regierung. Sie warfen dem Staatschef vor, das Land zu spalten.

Präsident Iohannis betonte am Dienstag in einer Rede im Parlament: „Der (...) Rücktritt eines Ministers reicht nicht, Neuwahlen wären aber zu viel“. Beobachter deuteten dies als Aufruf zum Rücktritt der Regierung. Iohannis bezog sich damit, ohne Namen zu nennen, auf Pläne von Premier Grindeanu, seinen Justizminister Florin Iordache zu entlassen, der die inzwischen gekippte Korruptionsverordnung - den Auslöser der Proteste - mitverantwortet.

„Die Lösung muss von der (sozialdemokratischen Regierungspartei) PSD kommen“, sagte Iohannis. Darin sahen Beobachter eine Forderung nach einem Führungswechsel in der PSD, deren Vorsitzender Liviu Dragnea die treibende Kraft der umstrittenen Korruptionsverordnung war. Sie hätte Dragnea begünstigt, der wegen mutmaßlicher Anstiftung zu Amtsmissbrauch vor Gericht steht.

Viele regierungskritische Kommentatoren rieten von vorgezogenen Wahlen dringend ab, weil zu erwarten sei, dass PSD erneut gewinnen würde. Dass PSD die Wahlen im Dezember 2016 gewonnen hat, wird der Wahlbeteiligung von weniger als 40 Prozent zugeschrieben, sowie der chronischen Schwäche der bürgerlichen Oppositionsparteien, denen auch viele der derzeitigen Demonstranten nicht vertrauen. (dpa)

