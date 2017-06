Ruinenbrand an der Reißauskreuzung In einem leer stehenden Haus an der Melauner Straße in Reichenbach ist ein Feuer ausgebrochen. Nun wird ein Teil abgerissen.

Diese Ruine an der Reißauskreuzung zwischen Weißenberg und Reichenbach hat gebrannt. © Danilo Dittrich

In vollem Ausmaß hat in der Nacht zum Dienstag die Ruine an der Melauner Straße in Reichenbach gebrannt. Gegen 2.20 Uhr bemerkten Autofahrer Rauch und Flammen. Mehrere Feuerwehren aus den Landkreisen Görlitz und Bautzen rückten zu dem leer stehenden Haus an der sogenannten Reißauskreuzung zwischen Weißenberg und Reichenbach aus. Auch eine Drehleiter aus Niesky forderten die Kameraden an. „Sie ließen das Gebäude kontrolliert abbrennen“, teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit.

Diesen Mittwoch folgen Abrissarbeiten am Haus, weil dieses direkt an der Straße steht. „Dabei handelt es sich um Teile, die auf die Straße fallen könnten“; so der Polizeisprecher. So muss unter anderem ein Teil des Giebels abgetragen werden. Dabei kann es laut Knaup zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, kann die Polizei noch nicht mitteilen. Ein Brandursachenermittler nimmt nun seine Arbeit auf. Die Kriminalpolizei geht aber dem Verdacht der Brandstiftung nach. (szo/tc)

