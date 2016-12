Ruine wird zu neuen Wohnungen Heidenaus schlimmster Schandfleck verschwindet. Am Platz der Freiheit beginnen Sanierung und Vermietung.

Dann soll das über 75 Jahre alte und unter Denkmalschutz stehende markante Gebäude saniert sein. Den Interessenten wird die Fertigstellung zum 1. Dezember 2017 versprochen. Die Anfragen kommen bisher vor allem aus Heidenau, aber auch aus Dresden und Pirna sowie darüber hinaus.

Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Das Erste war vor einem Jahr der Verkauf der ersten Ruine gegenüber des Nordbahnhofs in Heidenau. Das Haus Platz der Freiheit 1-6 wechselte nach etlichen Jahren des Stillstands und Verfalls den Eigentümer und nährte damit Hoffnungen. Sollte der Schandfleck tatsächlich noch verschwinden? Im Frühjahr stimmte der Stadtrat dem Bauantrag zu, und nun ist das Haus schon fertig – zumindest im Internet. Dort werden die insgesamt 26 Wohnungen seit einigen Tagen zur Vermietung angeboten. Erstbezug nach hochwertiger Denkmalschutz-Sanierung, heißt es. Und: „Es wird Ihnen an nichts fehlen.“

Die Miete liegt bei rund 7,20 Euro kalt. Das macht bei einer Drei-Raum-Wohnung mit 77,73 Quadratmetern 559,50 Euro plus 194 Euro Nebenkosten.

Zum Vergleich: Im Neubau der städtischen Wohnungsgesellschaft auf der Ringstraße liegt der Mietpreis pro Quadratmeter bei 8,50 Euro. Das ist ein Spitzenwert für Heidenau. Bei jüngst sanierten Wohnungen liegen die Kaltmieten zwischen sechs und sieben Euro. Neubauten für eine Quadratmetermiete von unter 8,50 Euro werde es in Heidenau kaum geben, prophezeite WVH-Geschäftsführerin Sonnhild Ruffani vor einem Jahr.

Interessenten gibt es auch für die über sieben Euro am Platz der Freiheit schon etliche, sagt das beauftragte Immobilienbüro. Es will wie auch der Investor unbekannt bleiben. Viele Anfragen kämen aus Heidenau, aber auch aus Dresden und Pirna und darüber hinaus. Die Lage unmittelbar am Bahnhof mit den Busverbindungen in beide Richtungen macht das Objekt interessant. Gefragt sind alle Wohnungsgrößen. Im Schnitt brauche man ein halbes Jahr, bis ein vergleichbares Objekt vermietet ist.

Weihnachten in einem Jahr sollen die Mieter schon in ihrem neuen Zuhause feiern können. Als Bezugstermin wird der 1. Dezember 2017 genannt. Ein anspruchsvolles Ziel, beginnen doch gerade die Arbeiten hinter dem Gebäude. Dort werden Unkraut und Wildwuchs beseitigt. Auf dieser Seite des Hauses entstehen auch die Parkplätze.

Das markante Wohnhaus am Platz der Freiheit gehörte mal zu den besten Gebäuden in Heidenau. Als es 1939 gebaut wurde, war es schick und modern. Lange Zeit waren die Wohnungen gefragt in der Stadt. Noch heute erinnern sich Heidenauer daran. Viele kennen jemanden, der dort gewohnt hat. 2001 waren von den 42 Wohnungen nur noch fünf bewohnt. Damals kündigte der Darmstädter, der das Haus 1997 gekauft hatte, den Beginn der Sanierung an. Das Hochwasser im Jahr 2002 gab dem Haus den Rest und machte die Pläne zunichte. Seither ging‘s bergab.

Sich an die historische Schönheit des Gebäudes, die schon immer von klassischer, zeitloser Eleganz geprägt war, zu erinnern, wurde immer schwerer. Doch genau damit wird nun wieder geworben. „Die liebevolle Sanierung will diesen geschichtlichen Glanz in einer neuen Anmutung wieder auferstehen lassen“, heißt es vielversprechend im Internet. Für die Stadt Heidenau ist die Sanierung ein Gewinn, in mehrfacher Hinsicht: Der schlimmste Schandfleck im Zentrum der Stadt verschwindet und es entstehen Wohnungen. Lange blieb den Einwohnern nur das Schimpfen, den Stadtvätern nur das Mahnen. Nun gibt es Grund zur Hoffnung.

