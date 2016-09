Ruine verkommt zur Müllkippe Unbekannte missbrauchen das leerstehende Wohnhaus am Zwinger als Abfallcontainer. Die Stadt will jetzt handeln.

Der Keller des Haus am Zwinger gleicht einer Müllkippe. © SZ

Pirna. Schön sieht anders aus. Das große Wohnhaus am Zwinger steht seit mehreren Jahren leer. Die Fenster sind zum Teil verbarrikadiert, einige Scheiben wurden eingeschlagen. Die Fenster zum Untergeschoss fehlen teilweise. Wer durchguckt, kann erkennen, dass zahlreiche Decken zum ersten Stock durchgebrochen sind. Wohnen Im Kellergeschoss sieht es anders aus. Die Fenster zum Untergeschoss fehlen teilweise ganz.möchte hier keiner mehr.

Ganz offensichtlich verwechseln Unbekannte deshalb das Haus mit einem öffentlichen Müllcontainer. In einem offenen Kellerraum liegen gelbe Plastiksäcke, leere Flaschen, schmutzige Windeln und Papierreste wild durcheinander. Unter dem Müll erkennt man noch die Schlammreste der Flut von 2013. Eine Passantin geht an diesem Mittwochmorgen mit ihrem Hund an der Ruine vorbei. Sie schüttelt sich unwillkürlich. „Das ist ja auch ein Hygiene-Problem. Denn die Abfälle ziehen schließlich Ratten und anderes Ungeziefer an“, sagt sie. Und überhaupt habe sie den Eindruck, dass Obdachlose in dem Haus nächtigen. „Es ist ja größtenteils nicht gesichert“, sagt sie und läuft weiter in Richtung Innenstadt.

Die Stadtverwaltung Pirna will jetzt handeln. „Unsere Mitarbeiter werden sich das Gebäude und den Zustand vor Ort anschauen“, sagt Rathaussprecher Thomas Gockel auf SZ-Anfrage. Bei Bedarf werde man den Eigentümer anschreiben und ihn auffordern, das Haus ordnungsgemäß zu sichern.

