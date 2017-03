Ruine in der Landeskronstraße ist nicht mehr zu retten Die Analyse des Statikers liegt vor. Die Nachbarhäuser sind demnach nicht gefährdet. Doch auch dort ist Vorsicht geboten.

Wer genau hinschaut, sieht den Unterschied: Im Unglückshaus Landeskronstraße 34 ist mittlerweile auch ein Fenster in der zweiten Etage kaputt, ein eingestürzter Deckenbalken ragt leicht hinaus. Das war nach dem ersten Einsturz am 24. Februar noch nicht der Fall. In dieser Woche sind aber weitere Decken im Haus eingestürzt. Das bestätigen Feuerwehr und Rathaus.

Doch damit nicht genug. „Laut Einschätzung der Sachverständigen sind weitere Ab- und Einbrüche ohne Fremdeinwirkung sehr wahrscheinlich“, sagt Rathaussprecher Wulf Stibenz. Die Analyse des Statikers liege inzwischen vor. Demnach ist das Gebäude nicht mehr zu retten. Es läuft also auf einen Komplettabriss hinaus. Allerdings bestehe noch eine kleine Restchance, sobald die Spezialtechnik losgelegt hat und das Ausmaß der Schäden im Erdgeschoss besser eingeschätzt werden kann.

Das Gebäude gehört einer Erbengemeinschaft, zu der nach SZ-Informationen über 30 Personen gehören sollen. Die Stadt hat mit Miteigentümern Kontakt aufgenommen und eine schriftliche Zusage erhalten, Forderungen wie einen höherwertigen Bauzaun und einen Fußgängertunnel entlang der einsturzgefährdeten Fassade umzusetzen. Weil die Sicherheit von Personen und Eigentum für die Stadt allerdings oberste Priorität besitzt, hat OB Siegfried Deinege nun festgelegt, dass alle erforderlichen Maßnahmen sofort und im Auftrag der Stadt eingeleitet werden. Die Stadt schießt das Geld also jetzt erst einmal vor. „Eine Spezialfirma ist beauftragt, im Dachgeschoss schnellstmöglich mit Sicherungs- und Rückbauarbeiten zu beginnen“, sagt Stibenz. Kommende Woche werde mit Spezialtechnik in großem Stil Mauerwerk abgerissen. Auch der Bau des Fußgängertunnels soll schnellstmöglich weitergehen: „Die Aufträge für Absperrung und Tunnel haben wir am Donnerstag ausgelöst.“

Während der Abrissarbeiten werde die Standfestigkeit der Nachbargebäude nicht beeinträchtigt, verspricht Stibenz. Mit Zäunen und Tunneln bleiben alle Nachbarhäuser erreichbar. Allerdings sollen möglichst alle Mieter der Nachbarhäuser 33 und 35 die Höfe ihrer Gebäude nicht mehr nutzen, und zwar bis zur Beendigung der Abbrucharbeiten. „Das gilt auch für die Pkw-Zufahrten der Gebäude“, so Stibenz. Über Sicherungs- und Bauarbeiten informiere die Stadtverwaltung die Hausverwaltungen. Zudem gebe es die Möglichkeit, die Feuerwehr unter 03581 486411 anzurufen.

