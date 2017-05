Ruhiger Start in die Freibadsaison Die Freibäder haben sich im Frühjahr frisch gemacht. Frisch war’s auch am ersten Tag. Doch Stammgäste sind unerschrocken.

Kyri Burkl hat sich am Sonnabend ins Wasser des Freibades in Gebersbach traut. Obwohl das 21 Grad hatte, blieb die Zahl der Badegäste bei frischen Außentemperaturen noch recht übersichtlich. Insgesamt 15 000 Gäste will das Badteam in Gebersbach in diesem Sommer begrüßen. © Dietmar Thomas Kyri Burkl hat sich am Sonnabend ins Wasser des Freibades in Gebersbach traut. Obwohl das 21 Grad hatte, blieb die Zahl der Badegäste bei frischen Außentemperaturen noch recht übersichtlich. Insgesamt 15 000 Gäste will das Badteam in Gebersbach in diesem Sommer begrüßen.

Schwimmmeister Lutz Porsche hat im Geringswalder Freibad bei der Saisonvorbereitung Hilfe von Harthaer Oberschülern und den Mitgliedern der Wasserwacht Geringswalde bekommen.

Schwimmmeister Lutz Porsche hat im Geringswalder Freibad bei der Saisonvorbereitung Hilfe von Harthaer Oberschülern und den Mitgliedern der Wasserwacht Geringswalde bekommen.

Lutz Ivan vom Freibad Gebersbach kratzt am frühen Nachmittag noch etwas Unkraut aus den Wegfugen. Es sind die letzten Feinschliffe arbeitsreicher Monate. Denn während des Winters ist ein Freibad zwar geschlossen. Doch auch in dieser Zeit tut sich dort einiges, damit der sommerliche Badespaß garantiert ist.

21 Grad hat das Wasser der insgesamt 680 Kubikmeter großen Becken heute – aufgrund der 16 Grad Außentemperatur wagen zum Öffnungstag am Sonnabend allerdings noch nicht allzu viele Gäste den Gang ins Freibad. Am Morgen gab es ein kurzes Anschwimmen mit den Stammgästen des Freibads. Stammgäste lassen sich in Freibädern durch folgenden Vorgang definieren: Sie kommen, schwimmen und gehen wieder.

Ansonsten bleibt es um das 2005 erbaute Becken herum ruhig – sodass Lutz Ivan aufgrund des Wetters schon um 11 Uhr zu schließen gedachte. Doch es kam anders: Zwei Jungs wollen dem Wetter trotzen und den Nachmittag in Gebersbach verbringen. Für Lutz Ivan kein Problem: „Wir haben mit der Mutter vereinbart, dass sie bis 16 Uhr hierbleiben können.“ Wenn es junge Leute nach draußen ziehe und nicht vor den Computer, dann wolle man dem keineswegs entgegenstehen.

Auch, was das Essen angeht, lässt sich der Mann vom Freibad nicht zweimal bitten und serviert sogleich die ersten zwei Wiener Würstchen der Saison. Diese, so Lutz Ivan, werde hoffentlich schön und unfallfrei. „Im letzten Jahr hatten wir nicht einmal zehntausend Gäste.“ Ziel sei es, dieses Jahr um die 15 000 Badefreudige nach Gebersbach zu locken. So wird das Freibad weiterhin von 10 bis 19 Uhr am Wochenende und in den Ferien geöffnet haben, unter der Woche öffnen die Tore ab 12 Uhr. Die Schließzeiten sind wie immer je nach Wetterlage flexibel. Die Eintrittspreise wurden um 50 Cent erhöht – liegen aber mit drei Euro bei einer Tageskarte für Erwachsene nach wie vor im Durchschnitt. Events sind laut Lutz Ivan nicht geplant. „Wir unterstützen den Dorfclub gern beim Bad- und Sommerfest.“ Auf Großveranstaltungen verzichte man aber, auch den stets hilfsbereiten Anwohnern zuliebe.

Beckenfarbe Himmelblau

Bei Lutz Porsche im Schwimmbad Geringswalde geht es am ersten Öffnungstag der Saison ähnlich ruhig zu. Zwei ältere Damen ziehen im Becken gerade ihre Bahnen, ansonsten seien bis auf einen Gast auch hier nur die Stammgäste zum Anschwimmen gekommen und immerhin acht Jahreskarten verkauft worden. Eine Jahreskarte kostet derzeit 75 Euro – Tageskarten kosten für Erwachsene drei Euro.

In den vergangenen Wochen standen im Freibad Geringswalde die üblichen Auffrischungsarbeiten an. Laubfegen, Unkrautzupfen und kleinere Ausbesserungen übernahmen Schüler der Oberschule Hartha sowie Mitglieder der Wasserwacht Geringswalde. Zuvor ließ Lutz Porsche die gut zwei Millionen Liter Wasser ab, woraufhin das Innere des 1 850 Kubikmeter großen Beckens in einem Hellblau neu gestrichen wurde. „Das alles“, sagt Lutz Porsche, „will rechtzeitig organisiert sein.“ So laufe man zumindest nicht Gefahr, ins Trudeln zu geraten, bevor das eigentliche Schwimmen beginnen könne. Im Februar musste zudem am Hang gegenüber der Aussichtsplattform das Geländer erneuert werden, nachdem ein Baum umgestürzt war. „Da hat der Sturm eine Fichte umgelegt“, so Lutz Porsche.

Aber auch dieses Problem ist längst behoben und so erwartet das Freibad Geringswalde in diesem Jahr wieder Tausende Badegäste. Leicht angepasst wurden die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ist von 13 bis 19 Uhr, am Wochenende und feiertags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Hinzu kommt die Ferienzeit vom 26. Juni bis 4. August, während der das Freibad jeden Tag um 10 Uhr öffnet. „Aber wenn das Wetter passt, werden wir darauf reagieren und länger öffnen.“ Das Leisniger Freibad hat bereits seit vergangenem Donnerstag geöffnet, das im Roßweiner Wolfstal startet zu Pfingsten in die neue Saison.

