Ruhiger Start für die Polizei Die Beamten haben beim Tag der Sachsen bisher kaum einschreiten müssen. Und auch die Parkplätze können trotz Regens weiter genutzt werden.

Symbolbild. © Friso Gentsch/dpa

Die Feierlichkeiten zum „Tag der Sachsen“ haben begonnen. Trotz des Dauerregens ließen es sich einige tausend Besucher nicht nehmen, das größte Volksfest des Freistaates in der Oberlausitz zu besuchen. Bisher gab es aus polizeilicher Sicht kaum Grund zum Einschreiten, teilt deren Sprecher Thomas Knaup mit.

Auch der begleitende Einsatz der Polizeidirektion Görlitz ist gestartet. An den Durchlassstellen kontrollierten Beamte und Helfer des Veranstalters, ob die einfahrenden Fahrzeuge und Lieferwagen eine Erlaubnis – Vignette – haben. An den Zufahrten zu den Großraumparkplätzen an der B6 regelten Beamte den Verkehr, um laut Knaup Stau zu vermeiden. Streifen des Polizeireviers Zittau-Oberland waren im Festgelände mit tschechischen und polnischen Polizisten zu Fuß präsent. Sie hätten einigen Gästen mit Rat und Information zur Seite gestanden, so der Sprecher.

Die Wiesenflächen der Großraumparkplätze bei Georgewitz und Nechen sind trotz des Regens für Autos weiterhin nutzbar. Fahrzeuge, die schwerer sind, sollen allerdings aus Witterungsgründen einen befestigten Stellplatz nutzen. (szo/tc)

zur Startseite