Ruhestörung lässt Anwohner verzweifeln

Die Bässe sollen so laut sein, dass die Gläser in der Schrankwand wackeln. Abends mit offenem Fenster zu schlafen, sei unmöglich, erzählt der Coswiger. Er wohnt im Hochhaus Am Ringpark 3 und weiß nicht, was er noch unternehmen soll, damit endlich Ruhe eingekehrt im Wohngebiet. „Ich würde gern mal wieder mit offenem Fenster schlafen können. Jeden Abend ist Gegröle. Dann gibt es einen Motorradfahrer, der auf dem Hinterrad über den Parkplatz rast und den man durch die halbe Stadt hört“, so der Mann. Er habe bereits die Polizei informiert und sich auch beim Ordnungsamt beschwert. Bisher mit wenig Erfolg.

„Ich habe wie gefordert Protokoll geführt, wann es laut war und auch die Kennzeichen aufgeschrieben.“ Bisher sei aber nichts passiert. Die Polizei würde schon gar nicht mehr kommen und auch die Netto-Mitarbeiter würden sich nicht trauen, etwas zu sagen. „Kann man da nicht vielleicht Poller oder einen Schlagbaum installieren, damit der Platz abends zu ist?“, will der Coswiger wissen.

Beim Ordnungsamt ist das Problem seit einiger Zeit bekannt. Laut Olaf Lier wurde bereits mit den Jugendlichen gesprochen. Die hätten sich einsichtig gezeigt und versprochen, in Zukunft ruhiger zu sein. Seitdem sei es auch besser geworden. Beschwert habe sich bisher nur der eine Anwohner.

Aber gestört fühlen sich auch andere. Eine andere Bewohnerin des Hauses Am Ringpark 3 meint, dass es sich die Jugendlichen abends Wettrennen auf dem Parkplatz liefern würden. Zumindest höre sich das so an. „Die lassen die Motoren aufheulen und die Räder durchdrehen.“ Im Sommer abends auf dem Balkon zu sitzen, sei da fast nicht möglich. „Jetzt hört man es weniger, weil die Fenster geschlossen sind“, so die Coswigerin. Beschwert habe sie sich über den Krach noch nicht. Eine Nachbarin meint, dass es schon deutlich leiser geworden ist. Das sei auch dem Hausmeister zu verdanken, sagt die Seniorin. „Ich kann bei offenem Fenster schlafen“, sagt die über 90-Jährige, gibt aber zu, etwas schlecht zu hören.

Laut Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos) kommt es in regelmäßig zu Ruhestörungen auf dem Platz. „Aber wir können den nicht mit zwei Meter großen Leuten räumen lassen.“ Er wolle das Thema mit dem Chef des Meißner Polizeireviers besprechen.

Das Problem: Der Parkplatz gehört der Stadt und ist öffentlich für jeden nutzbar. „Da braucht man schon gehörige Gründe, um den Aufenthalt zu verbieten“, erklärt der Chef des Ordnungsamts. Zudem verlagert dies das Problem nur. Dann treffen sich die Jugendlichen eben auf einem anderen Platz. Lier forderte von dem Coswiger deshalb erneut eine Liste mit den genauen Daten, wer, wann und wo Krach gemacht hat, um Beweise zu sammeln. „Das muss so genau wie möglich sein und dann müssen wir denen permanent auf den Geist gehen“, so die Taktik Liers.

