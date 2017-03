Ruhepause für die Neustadt In dem Viertel ist es zu laut. Die Stadt sucht nach Möglichkeiten, die Lärmbelastung einzudämmen.

An der Bautzner Straße zwischen Radeberger und Martin-Luther-Straße ist der Straßenlärm besonders stark. Dort ist der Grenzwert deutlich überschritten.



Wer es ruhig mag, sollte nicht in die Dresdner Neustadt ziehen. In dem Viertel ist es so laut wie nirgendwo sonst in der Stadt. Für die Bewohner ist der Geräuschpegel eine ständige Belastung, die sogar krank machen kann. Um die Lage zu verbessern, arbeitet die Verwaltung an einem Maßnahmenpaket für die Äußere Neustadt. Nach mehrmaliger Bürgerbeteiligung liegt nun eine neue Fassung vor, die in den Ausschüssen besprochen und dann vom Stadtrat beschlossen werden soll.

Ausgangspunkt der Planungen ist das Gebiet zwischen Stauffenbergallee, Marienallee, Forststraße, Bautzner Straße und der Bahnlinie der Strecke Dresden-Görlitz. In diesem Areal hat ein Verkehrsplanungsbüro die Lärmbelastung ermittelt und untersucht, wie der Geräuschpegel gesenkt werden kann.

Die Werte wurden nicht gemessen, sondern berechnet. Damit sollen Fehler durch tagesabhängige Schwankungen verhindert werden. Grundlage für die Berechnung sind Zählungen der durchfahrenden Autos aus den Jahren 2006, 2011 und 2012. Eine für Anwohner erträgliche Geräuschkulisse dürfte tagsüber 65 Dezibel nicht überschreiten, nachts sind es 55.

An der Bautzner Straße zwischen Löwenstraße und Wolfsgasse leben die Anwohner tagsüber allerdings mit 80 dB, nachts sind es noch über 70. Für die gleichen Werte sorgt der Autoverkehr auf der Königsbrücker Straße. Damit liegen die Werte deutlich zu hoch. Die Lärmskala ist logarithmisch aufgebaut. Eine Zunahme um 10 Dezibel bedeutet deshalb schon eine Verdoppelung des Lärms.

Dem Rascheln von Blättern im Wind werden 35 dB zugeordnet, ein Lkw rauscht mit 95 dB über die Straße, ein Düsenjet startet mit 125 dB. Die Antonstraße, Stauffenbergallee und der Bischofsweg sind weitere Schwerpunkte. Auf der Rothenburger und Görlitzer Straße sorgt vor allem die Straßenbahn mit einem Geräuschpegel von 75 dB für Stress.

Das Problem in der Neustadt ist einerseits der Durchgangsverkehr. Durch das Gebiet führen zwei Bundesstraßen, eine Staatsstraße, Hauptverkehrs- sowie Sammelstraßen. Abseits dieser Routen ist es deutlich ruhiger. Außerdem sind etliche Straßen in schlechtem Zustand.

Innerhalb der nächsten drei Jahre soll laut Plan südlich des Bischofsweges eine Tempo-20-Zone eingerichtet werden. Die Geschwindigkeitsbeschränkung setzt sich nördlich bis zur Stauffenbergallee fort. Auf der Bautzner Straße zwischen Martin-Luther-Straße und Prießnitzstraße soll der Verkehr auf 30 km/h gedrosselt werden.

Die Sanierung der Königsbrücker sowie die Umgestaltung der Rothenburger Straße sind auch mit Blick auf die Lärmminderung die wichtigsten Großprojekte. Doch damit es in der Neustadt wirklich ruhiger wird, brauchen auch die Marienallee, die Nordstraße, Forststraße und Katharinenstraße eine Asphaltdecke.

Damit künftig weniger Autos durch die Neustadt donnern, sollen Car-Sharing-Angebote sowie Standpunkte für Leihfahrräder ausgebaut werden. Barrierefreie und überdachte Haltestellen mit zuverlässigen Anzeigetafeln sollen noch mehr Dresdner dazu animieren, auf die Straßenbahn umzusteigen. Mittelfristig ist zudem geplant, die B6 über die Stauffenbergallee zu führen, um die Bautzner Straße zu entlasten.

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung hatten sich einige Dresdner gewünscht, das gesamte Preußische Viertel in die Planungen einzubeziehen. Um diesen Bereich will sich die Stadt aber gesondert kümmern.

Ab dem 28. März beraten die verschiedenen Ausschüsse über die Pläne zur Lärmminderung. In einigen Wochen wird dann der Stadtrat darüber entscheiden.

